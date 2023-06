Τιμούρ vs Γεωργίας!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου στα προκριματικά του Euro 2024 είναι σημαντικό για την ομάδα μας, αλλά και πολύ ιδιαίτερο για τον Τιμούρ Κετσπάγια, καθώς ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μας αντιμετωπίζει την ομάδα της γενέτειράς του, την οποία μάλιστα έχει υπηρετήσει ως προπονητής.

Κύπρος εναντίον Γεωργίας, λοιπόν, στην «ΑΕΚ Αρένα», σε ένα κομβικό παιχνίδι, με την Εθνική μας να ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς στον όμιλο. Στην πρεμιέρα είχε δεχτεί βαριά ήττα στη Σκωτία (3-0), ενώ τη δεύτερη αγωνιστική είχε ρεπό. Από την πλευρά της η Γεωργία είχε ρεπό στην πρεμιέρα και ξεκίνησε με ισοπαλία στην έδρα της κόντρα στη Νορβηγία (χωρίς τον Χάαλαντ).

Ο Τιμούρ Κετσπάγια γνωρίζει σίγουρα πολύ καλά την Εθνική ομάδα της Γεωργίας, όμως το παιχνίδι παραμένει δύσκολο, όπως φανερώνουν και οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών.

Τα έξι από τα οχτώ τελευταία ματς της Κύπρου ήταν over 2.5 γκολ, μάλιστα τα τέσσερα ήταν over 3.5 γκολ! Επίσης τα τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της ήταν GG. Από την πλευρά της η Γεωργία έχει τρία GG και over 2.5 γκολ στα τέσσερα τελευταία ματς.

Η άμυνα παραμένει το βασικό πρόβλημα για την ομάδα μας: έχει δεχτεί γκολ στα πέντε τελευταία ματς, συνολικά στα οχτώ από τα δέκα τελευταία παιχνίδια.



