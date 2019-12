Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020, η ώρα 1400, θα τελεστεί, στην εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία, η κηδεία του δημοσιογράφου Κώστα Γεννάρη, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια μεταξύ 13.00-14.00.

Ο Κώστας Γεννάρης γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 13 Σεπτεμβρίου 1946. Σπούδασε στο Λονδίνο νομικά και στη συνέχεια εργασιακές σχέσεις. Στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της χούντας στην Ελλάδα, άρχισε και τη δημοσιογραφική του πορεία. Είχε τότε εμπλακεί ενεργά τόσο στο φοιτητικό κίνημα, όσο και στον αντιδικτατορικό αγώνα.

Στην Κύπρο επέστρεψε στο τέλος του 1976 και εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης και αρχισυντάκτης σε Κυπριακά έντυπα.

Από το 1982 ως το 1989 διετέλεσε Σύμβουλος Τύπου στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα. Εκεί του απονεμήθηκε το παράσημο του Φοίνικα.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο εργοδοτήθηκε στο ΡΙΚ ως πολιτικός συντάκτης αρχικά, και αρχισυντάκτης αργότερα, από όπου και κάλυψε όλη την πορεία του Κυπριακού. Παράλληλα ήταν ανταποκριτής στη Λευκωσία της ΕΡΤ και της Καθημερινής Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του καριέρας κάλυψε αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και πολεμικές συρράξεις στη Βόρειο Ιρλανδία, το Λίβανο, τη Βοσνία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και αλλού. Άρθρα και αναλύσεις του δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς σε ξένα περιοδικά και επετηρίδες.

Ανέλαβε επίσης την παραγωγή δεκάδων τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ και αναλυτικών ρεπορτάζ για ποικίλα πολιτικά θέματα, καθώς και ανεξάρτητες παραγωγές ντοκιμαντέρ για τα Ηνωμένα Έθνη, τους Πρεσβύτερους και τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους. Επιπλέον, υπήρξε συνεργάτης του CΝΝ στην κάλυψη θεμάτων από την Κύπρο. Το Κυπριακό αποτέλεσε και το αντικείμενο περισσότερων από εκατό τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, την ΕΡΤ, και το CNN WORLD REPORT. Είναι ο συντάκτης δεκάδων άρθρων στα Ελληνικά και τα αγγλικά σε εφημερίδες, περιοδικά και σε εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις, με αποκλειστικό θέμα το Κυπριακό.

Έχουν εκδοθεί τέσσερα βιβλία του:

Who Is Who, Εκδόσεις Target. Λευκωσία, 1989.

Εξ Ανατολών, 2001, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. Κυκλοφόρησε και στα αγγλικά από τους Elliot and Thomson, Λονδίνο.

Περί Κύπρου Αλήθειες, Λευκωσία, 2011. Εκδόσεις Πάργα.

Κύπρος: Το DNA της κρίσης, Λευκωσία 2016. Εκδόσεις Πάργα.

Τον τελευταίο καιρό, ετοίμαζε μεταξύ πολλών άλλων ανέκδοτων μελετών του, το πέμπτο του βιβλίο με τίτλο το «Απόβλητο της Ιστορίας», που αποτελεί μια κριτική προσέγγιση της διαχρονικής διαχείρισης του Κυπριακού από τη δεκαετία του 50 έως σήμερα, με βάση συγκεκριμένα επίσημα έγγραφα, εκθέσεις, αναφορές, απόρρητες μελέτες, καθώς και σε προσωπικές συνεντεύξεις με όλους τους πρωταγωνιστές της πορείας του Κυπριακού, εντός και εκτός Κύπρου.