Απίστευτη έμπνευση είχαν δύο παίκτες της Stoiximan στα ματς του Europa League, καθώς με δύο στοιχήματα κατάφεραν να «τινάξουν τη μπάνκα» στον αέρα και να κερδίσουν συνολικά πάνω από €20,000!

Συγκεκριμένα, ο ένας τολμηρός πόνταρε €150 στη νίκη της Σπόρτινγκ κόντρα στη LASK Λιντζ και τη νίκη της Λάτσιο κόντρα στη Ρεν, στο ημίχρονο των δύο αγώνων και ενώ οι δύο γηπεδούχοι ήταν πίσω στο σκορ με 1-0. Με απόδοση 8,00 στον έναν αγώνα και 6,75 στον άλλο και 54,00 συνολικά, οι δύο ομάδες έκαναν την ανατροπή και τον άφησαν πλουσιότερο κατά €8,100!

Ο δεύτερος τυχερός επέλεξε να ποντάρει στο over under τεσσάρων αγώνων του Europa League και συγκεκριμένα, στο over 2,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Άρσεναλ με τη Σταντάρ Λιέγης, στο over 2,5 γκολ του Ρόζεμποργκ-Αϊντχόφεν στο πρώτο ημίχρονο, στο over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Τραμπζονσπόρ-Βασιλεία και στο over 2,5 γκολ στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα Ντουντελάνζ-Καραμπάχ και επαληθεύτηκαν όλες του οι προβλέψεις! Με ποντάρισμα €50 και συνολική απόδοση 248,00 κατάφερε να κερδίσει συνολικά €12,398.40!

Μία μεγάλη στοιχηματική βραδιά για τους δύο παίκτες και χιλιάδες άλλους που τόλμησαν, πόνταραν και έφυγαν με τρελά κέρδη χάρη στη Stoiximan, την ΠΡΩΤΗ εταιρία στην Κύπρο που επανέφερε το Cash Out! Η Νο1 online εταιρία στην Κύπρο δεν σας προσφέρει μόνο τις καλύτερες αποδόσεις και τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα, όπως και μια ευρεία γκάμα αγώνων σε καθημερινή βάση με 0% γκανιότα, αλλά και τη δυνατότητα να ποντάρετε σε real time σε ΜΟΝΑ στοιχήματα με απίστευτα μεγάλες αποδόσεις.