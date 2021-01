Το 2020 ήταν το θερμότερο έτος που καταγράφηκε ποτέ

Στα όλα τα κακώς έχοντα που σημειώθηκαν το 2020, σήμερα έρχεται να προστεθεί, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια που δεν είναι άλλη από την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με σημερινή δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρατήρηση του Πλανήτη, το 2020 καταγράφηκε άνοδος της θερμοκρασίας κατά 0.4 βαθμούς κελσίου, ξεπερνώντας έτσι το 2016 που ήταν μέχρι πρόσφατα, η πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ.

🌡️2020 has tied with 2016 as the warmest year on record, as well as being the hottest year recorded for Europe, according to our #CopernicusClimate Change Service.

Follow this thread for more details, or read the full press release on our website➡️https://t.co/aEj53ieM5u pic.twitter.com/qk87x1iKtg

