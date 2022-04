Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη ζει σε νοικοκυριά που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2020, το 24,2% των παιδιών στην ΕΕ κινδύνευαν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά (31,5%). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Με στόχο την εξάλειψη των διαφορών που συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών) από περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών που θα απευθύνονται σε ειδικούς προσχολικής αγωγής και φροντίδας, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα «FRIENDESK – Foster Reception for Inclusive Educational Needs: Development of Educational Support for Kids».

Ειδικότερα, έχει δημιουργηθεί ένα ενοποιημένο σύστημα – το Hub&Spoke – σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί προσχολικής αγωγής μπορούν να συνεργαστούν για να παρέχουν στα παιδιά και στις οικογένειές τους συμπεριληπτικές υπηρεσίες. Η Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου, ψυχολόγος, ερευνήτρια του FRIENDESK στο ΚΜΟΠ, αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα FRIENDESK που έχει δημιουργηθεί και η οποία περιέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για τους ειδικούς προσχολικής αγωγής. Όπως είπε, οι έξι θεματικές του προγράμματος βοηθούν τους επαγγελματίες προκειμένου να μπορούν να συμπεριλάβουν παιδιά από μειονοτικά/δυσμενή περιβάλλοντα και να ενισχύσουν την ένταξή τους στην εκπαίδευση.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπεύθυνος του προγράμματος, Επαμεινώνδας Κουταβέλης υπόβαθρο αποτέλεσε η Ευρωπαϊκή Έκθεση Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας – έκθεση Eurydice, 2019.

Η κατάσταση σε χώρες της ΕΕ

«Στην Ευρώπη, τα περισσότερα παιδιά ξεκινούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση περίπου στην ηλικία των 6 ετών. Σήμερα, 31 εκατομμύρια παιδιά, έως 6 ετών, ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ). Ωστόσο, η καθολική πρόσβαση και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών αυτών δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, ποιοτικές τέτοιες υπηρεσίες για παιδιά κάτω των 3 ετών, δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κατά μέσο όρο, το 34% ή περίπου 5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Μόνο επτά κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Λετονία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία) καθώς και η Νορβηγία εγγυώνται θέση σε δημόσια δομή για κάθε παιδί από πολύ μικρή ηλικία (από 6 έως 18 μηνών). Στην Ευρώπη, οι περισσότερες οικογένειες πρέπει να καταβάλλουν δίδακτρα για παιδιά κάτω των 3 ετών», σημειώνει ο κ. Κουταβέλης.