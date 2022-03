Το «Aris │ A Really Inspiring Space» Γιόρτασε Την Παγκόσμια Ημέρα Της Γυναίκας Με Την Εκδήλωση «Dare To Stem!»

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (IWD) με θέμα #BreaktheBias, ο επιταχυντής νεοφυών επιχειρήσεων ARIS A Really Inspiring Space, που ιδρύθηκε από την Deloitte Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου, διοργάνωσε με επιτυχία τη 2η κατά σειρά εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου FeSTEM, με τίτλο «Dare to STEM», την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.

Το έργο προωθεί τη Γυναικεία Ενδυνάμωση στις Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (STEM) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο να ενθαρρύνει τις γυναίκες να παραμείνουν ενεργές στον κλάδο STEM. Μέσα από το έργο, αναπτύχθηκε μία εργαλειοθήκη που εντοπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ακολουθούν σταδιοδρομία στα επαγγέλματα STEM, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών προς όφελος της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διευθύντρια του ARIS Ελίζα Λουκαΐδου, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια με ταχύτερους ρυθμούς, καθώς και τη διαχείριση επιχειρηματικών κεφαλαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων τεχνολογίας που ηγούνται από γυναίκες. Η Δρ. Ξένια Λοϊζίδου, συν-ιδρύτρια της ISOTECH Ltd και του ΜΚΟ ΑΚΤΗ, έδωσε με την ομιλία της το μήνυμα “STEM UP!”. Παρούσα ήταν και η Δρ. Μαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη, Ιδρύτρια και Διευθύντρια σε τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας, η οποία μοιράστηκε τη δική της ιστορία ως νέα επιχειρηματίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα STEM από την προοπτική της βιομηχανίας.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πάνελ σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ισότητας των φύλων στον κλάδο STEM, την οποία συντόνισε η Χριστίνα Σιαηλά, Υπεύθυνη Ενσωμάτωσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο The Heritage Private School. Μεταξύ των συμμετεχόντων στο πάνελ ήταν οι Δρ. Μαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη, Ανδρέας Παπαλλάς (Maker Space Larnaca), Δρ. Ελένη Πασιά (Ερευνητική Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Μιχάλης Ζινιέρης (Επιχειρησιακός Διευθυντής στο τμήμα Enterprise, Technology and Performance της Deloitte) και Άννα Πιττάλη (Γενική Διευθύντρια Ναυτιλίας & Εμπορίου στην Intergaz Chartering Ltd). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εμπειρίες των συμμετεχόντων και στις απόψεις τους για το πώς να γεφυρωθούν οι ανισότητες στους χώρους εργασίας.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης FeSTEM από την Υπεύθυνη Επιχειρήσεων του ARIS, Ανθή Χατζηκυριάκου, και την πλατφόρμα FeSTEM από την Ειρήνη Χρήστου από το ΤΕΠΑΚ. Το FeSTEM είναι ένα έργο διακρατικής συνεργασίας που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+, μεταξύ εταίρων από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σλοβενία. Συντονίζεται από το Cyprus Interaction Lab του ΤΕΠΑΚ και εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Ευρωπαϊκό κέντρο σπουδών και πρωτοβουλιών CESIE, η Magenta Consultoría Projects S.L.U., το εκπαιδευτικό κέντρο Geoss και το ARIS.

Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ενημερώσεις, μείνετε συντονισμένοι:

Ιστοσελίδα: https://ariscy.com/

Facebook: https://www.facebook.com/AReallyInspiringSpace

Instagram: https://www.instagram.com/AReallyInspiringSpace/

Twitter: https://twitter.com/arisinlimassol