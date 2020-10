Το «χτύπημα» του Al Jazeera για την παραίτηση Συλλούρη

Μετά από την παραίτηση του Δημήτρη Συλλούρη από τη θέση του Βουλευτή και του προέδρου του σώματος, το διεθνές δίκτυο Al Jazeera με τιτίβισμα του τοποθετείται για τις εξελίξεις.

Demetris Syllouris, president of the parliament, and the acting president of Cyprus has resigned from all of his duties.

Syllouris was filmed by @AJIunit investigation showing a willingness to help a criminal obtain a passport. #CyprusPapers https://t.co/y9Cd6CQ4FZ pic.twitter.com/oBSwyfTVPU

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) October 15, 2020