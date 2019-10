Η εκδήλωση με τίτλο ‘Design Taken to Another Level’, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία, ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες του αρχιτεκτονικού κόσμου και των εκπροσώπων του design στην Κύπρο που την παρακολούθησαν. Οι διεθνούς φήμης σχεδιαστές Peter Wirz και Maria Vafiadis, στις παρουσιάσεις τους πράγματι ανέβασαν το design σε άλλο επίπεδο, αναπτύσσοντας την ξεχωριστή, δική τους προσέγγιση στο θέμα.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το τμήμα Epiphaniou Bath and Floors της εταιρείας Φάνος Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, την εταιρεία Laufen Bathrooms και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, και εντάχθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης EU Mies Awards 19.

Ο Peter Wirz, ένας επιτυχημένος σχεδιαστής που έχει αναπτύξει αρκετές σειρές της Laufen, μέσα από την παρουσίαση του ‘Design Leadership-How design must be used strategically’, ανέδειξε το design μέσα από μια άκρως ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική οπτική. Το design ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πλαίσια των όμορφων εικόνων και παίρνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία ενός οργανισμού. Γίνεται έκφραση της υπόσχεσης προς τους πελάτες, αποτελεί μέρος της διαδικασίας για αποτελεσματικότητα και ευελιξία και αντανακλά την ίδια την προσωπικότητα του οργανισμού. Καθοδηγεί και ενθαρρύνει το προσωπικό και αποτελεί αναπόσπαστο και στρατηγικό στοιχείο σε κάθε οργανισμό.

Η Maria Vafiadis μέσα από την εμπειρία της στον εσωτερικό σχεδιασμό του ξενοδοχειακού κλάδου, παρουσίασε το θέμα ‘Memories by Design’. Το design πρέπει να προσφέρει θετικές εμπειρίες, να είναι ξεχωριστό και να βοηθά στη δημιουργία μοναδικών στιγμών ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών. Μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό των έργων που ολοκλήρωσε σε όλη την Ευρώπη, η Vafiadis μοιράστηκε με το κοινό την προσέγγιση της βοηθώντας το να αντιληφθεί πώς δημιουργούνται αναμνήσεις μέσω ενός πετυχημένου design. Πολυτέλεια, κοσμοπολίτικος αέρας, διαχρονική κομψότητα, σεβασμός της πολιτιστικής κληρονομιάς και αξέχαστες εμπειρίες, είναι μόνο μερικές λέξεις που μπορούν να χαρακτηρίσουν τα έργα της.

Οι σειρές μπάνιου του Peter Wirz καθώς και όλες οι σειρές της Laufen εκτίθενται στα καταστήματα Epiphaniou Bath & Floors.