Παρά το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του αγαπημένο ή τα δικά του αγαπημένα meme, κάποια από αυτά έχουν αποδειχθεί τα πιο δημοφιλή, αγαπημένα ή ακόμη και επιδραστικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Imgur και τη σχετική έρευνα που διεξήγε μεταξύ των χρηστών του, ένα είναι το πιο δημοφιλές, το meme της δεκαετίας.

Ειδικότερα, ζήτησε στους χρήστες του Διαδικτύου να ψηφίσουν το καλύτερο από ένα σύνολο 2.000 meme.

Το meme που ανέβηκε στην κορυφή είναι εκείνο ενός άντρα που προσπαθεί να κρύψει τον πόνο του και τα συναισθήματά του, χαμογελώντας με σφιγμένα τα δόντια, κρατώντας ένα ακουστικό σταθερού τηλεφώνου, γνωστός ως «Hide the pain Harold»(Κρύψε τον πόνο Χάρολντ).

Το πονεμένο χαμόγελο – «Hide the pain Harold»

Στα σίγουρα, κάποιος θα ρωτούσε γιατί ο 74χρονος, Ούγγρος, Άντρας Ράτο, να έχει κάποια πολιτιστική σημασία για τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή η φωτογραφία πραγματικά άλλαξε τη ζωή του, αλλά και σύμφωνα με τους ίδιους, χιλιάδων άλλων ανθρώπων.

Η εν λόγω φωτογραφία είχε ληφθεί περίπου μια δεκαετία πριν, ενώ ο Άντρας ακόμη ήταν μηχανολόγος.

Όταν ένα χρόνο μετά έκανε μια αντίστροφη αναζήτηση στο Google μέσω της φωτογραφίας, ο Άντρας εξεπλάγη να ανακαλύψει τη διάδοση της εν λόγω εικόνας.

Αντί να χρησιμοποιηθεί για επιχειρηματικά site, είχε αναδειχθεί σε παγκόσμιο meme.

«Οι άνθρωποι έβαζαν κείμενο στη φωτογραφία μου, λέγοντας για τις γυναίκες τους που τους εγκατέλειψαν ή ότι τους είχαν κλέψει την ταυτότητα ή ότι τους είχαν αδειάσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Χρησιμοποιούσαν τη φωτογραφία μου επειδή έμοιαζε λες και γελούσα παρά τον πόνο», ανέφερε ο Άντρας Ράτο, σε συνέντευξή του στον Guardian.

