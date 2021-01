Ταξιδιωτικοί οδηγοί/Ορίζοντας

Ο Στέλιος Κερυνιώτης και η ραδιοφωνική εκπομπή «Το καραβάνι φεύγει… για την Ιnterlandia» προτείνουν μουσική για τις νύχτες του lockdown και όχι μόνο:

Abraxas από τους Santana

Συνεχίζοντας με εξαιρετικά albums για τις παγωμένες νύχτες του lockdown, απόψε επιλέγουμε Santana! Από όσο θυμάμαι, το ανέβασα ολόκληρο και πριν από πέντε έξι χρόνια σε αυτή τη σελίδα, αλλά είναι ευκαιρία να το θυμηθούμε εμείς οι παλιοί και να το γνωρίσουν, αν δεν το ξέρουν, τα νέα παιδιά. Αυτή τη φορά είναι σαφώς καλύτερη η ποιότητα του ήχου.

Το Abraxas κυκλοφόρησε το 1970 και αποτελεί ένα Rock/ World Music concept πολύ πριν τη γενίκευση ανάλογων όρων. Ένα λαμπρό μάθημα για τους ροκάδες που δεν κατανοούν τη salsa. Με άλλα λόγια ο καλύτερος δίσκος των Santana με ανεπανάληπτα κομμάτια που δεν έχουν χάσει τίποτα από τη φρεσκάδα και τον δυναμισμό τους. Αρκεί να θυμηθούμε τα αριστουργηματικά Black Magic Woman/ Gypsy Queen (των Peter Green και Gabor Szabo), το Oye Como Va (Tito Puente) και το Samba Pa Ti (σύνθεση του Carlos Santana).

Το Abraxas ήταν και παραμένει ένα ορόσημο για την Latin Rock. Ο σίγουρος ήχος των Santana που απλώνεται με μεγάλη μαεστρία σε αρκετά είδη (Blues, Rock, Jazz, Salsa) χαράζει ένα ξεχωριστό νέο είδος, που άνοιξε δρόμους.

Οι σούπερ κιθάρες, οι ξεχωριστές ψεχεδελικές πινελιές και οι afro αναφορές δημιουργούν ένα απόλυτα γκρουβάτο και διασκεδαστικό αποτέλεσμα.

Gentleman από τον Fela Anikulapo Kuti

Ο Fela Anikulapo Kuti (1938-1997) υπήρξε μεγάλος σε όλα του. Τραγουδιστής, συνθέτης, σαξοφωνίστας, περφόρμερ, ακτιβιστής και βέβαια ο μπαμπάς του Afrobeat.

Θα μπορούσα να διαλέξω το Zombie, το Confusion -εξίσου εκρηκτικά και τα δύο- ή οποιοδήποτε άλλο από την τεράστια δισκογραφία του. Επέλεξα, ωστόσο, το συγκεκριμένο, επειδή το ομώνυμο κομμάτι ήταν το πρώτο που άκουσα πριν από κάμποσα χρονάκια μια βροχερή νύχτα σε ένα… υποτίθεται παρακμιακό μπαρ στο λόφο του Στρέφη της Αθήνας, όταν το έπαιξε ένας μερακλής d.j. Ήταν μία αποκάλυψη. Χορευτική, διονυσιακή και πολιτική συγχρόνως! Και επειδή ρωτώντας πας στην πόλη, ακούγοντας και ρωτώντας τα σωστά άτομα πας και στη μαγεία του afrobeat με τις καλύτερες προθέσεις, κυρίως όταν έχεις ήδη μια σοβαρή προπαίδεια περί του funk από τα μικράτα σου. Και εκεί κολλάς και θέλεις να το ψάξεις περισσότερο και περισσότερο. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο έρωτας με το είδος.

Το Gentleman ηχογραφήθηκε το 1973 και περιλαμβάνει μόνο τρία κομμάτια, μεγάλα σε διάρκεια, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα περισσότερα albums του. Στο σύνολό τους αποτελούν ένα άριστο δείγμα για τις πολιτικές πεποιθήσεις του Fela, πάντα σε σχέση με το μετααποικιακό καθεστώς στη Νιγηρία, με το οποίο συγκρουόταν καθημερινά και παντοιοτρόπως. Επιπλέον η έγνοια του για τη χώρα του και τους ανθρώπους της, εκφραζόταν πλέον πολύ ανοιχτά, με τους στίχους, τους ρυθμούς και τις παραστάσεις του, θέτοντας ζητήματα αφρικανικής ταυτότητας: “I know what to wear but my friend don’t know/ I am not a gentleman like that!/ I be Africa man original”, λέει σε κάποιο σημείο…

Με το Afrobeat του Fela, η Αφρική, η μάνα όλων των ωραίων ρυθμών, μοιάζει να γέννησε μια νέα μουσική γλώσσα, που γίνεται παναφρικάνικη και, εντέλει, παγκόσμια. Δεν είναι τυχαίο που συναντάμε μπάντες που παίζουν αυτό το είδος σε όλο τον πλανήτη με φανατικό κοινό.

Και κάτι ακόμη προσωπικό… Μου κάνει φοβερή εντύπωση και μου δίνει μεγάλη χαρά, όταν αρκετοί ακροατές του Καραβανιού πάντα απολαμβάνουν και σχολιάζουν θετικά μέχρι ενθουσιωδώς τα συνήθως μεγάλα σε διάρκεια και κάπως αντιραδιοφωνικά κομμάτια του Fela Kuti.