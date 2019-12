Μέσω ανάρτησης σε ΜΚΔ το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας (ΤΚΡ) αποχαιρετά τον μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο.

Συγκεκριμένα το TKP προχώρησε σε ανάρτηση βίντεο από μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε πριν λίγες μέρες στη συνοικία Μποστάντζι της Κωνσταντινούπολης, με τίτλο «Κερδίζουμε το 2020» και σύνθημα «Θα αλλάξουμε την Πόλη, θα αλλάξουμε τη χώρα!».

Great communist musician Thanos Mikroutsikos, member of KKE – Communist Party of Greece passed away. TKP expresses respect and condolences after this brilliant musician who composed poems of Ritsos, Brecht, Mayakovsky and Nazım Hikmet.

— TKP International (@tkpinter) December 29, 2019