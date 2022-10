Το Κυπριακό συζήτησαν ο Ιωάννης Κασουλίδης και η Γαλλίδα Πρέσβειρα

Το Κυπριακό ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης με τη Γαλλίδα Πρέσβειρα στην Κύπρο, Σαλίνα Γκρενέ-Καταλανό, σύμφωνα με ανάρτηση της Πρέσβειρας στο Twitter.

Σύμφωνα με την κ. Γκρενέ-Καταλανό, η ίδια είχε μια «επίκαιρη συνάντηση σήμερα το πρωί με τον Ιωάννη Κασουλίδη, με επίκεντρο το Κυπριακό».

Timely meeting this morning with @IKasoulides centered on the #Cyprob. I reiterated France ’s attachment to the key principles enshrined in UNSC resolutions. Concrete projects to the benefit of both communities are the way forward, paving the way for the resumption of talks. pic.twitter.com/2PdfH8p41c

