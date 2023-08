Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τη βιώσιµη ανακαίνιση κτιρίων

Της Άννας Διονυσίου*

Η ανακαίνιση κτιρίων είναι η διαδικασία αναβάθµισης ή αποκατάστασης υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος µε σκοπό τη βελτίωση της βιωσιµότητάς του. Η ανακαίνιση κτιριακών υποδοµών είναι ζωτικής σηµασίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου, αφού από τη µια συµβάλλει στην ενίσχυση της αισθητική του κτιρίου, παράλληλα όµως συµβάλλει και στην ενεργειακή και στατική αναβάθµισή του, µε αποτέλεσµα τη διασφάλιση ασφάλειας και την αναβάθµιση των συνθηκών ποιότητας προς τον χρήστη.

Τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε. έχει αναπτύξει σχετικές πολιτικές και έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακαίνισης των κτιρίων µε σκοπό την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης, βιωσιµότητας και µειωµένου οικονοµικού κόστους. […]

Το ερώτηµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε είναι κατά ποσό ένα κτίριο µπορεί ή όχι να ανακαινιστεί. Η τελική απόφαση για την αναβάθµιση/ανακαίνιση ενός κτιρίου λαµβάνεται µετα από αξιολόγηση διάφορων παραγόντων.

Το πρότυπο CYS EN 17680:2023 «Sustainability of construction works – Evaluation of the potential for sustainable refurbishment of building», το οποίο εκπονήθηκε από τη σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης, παρέχει οδηγίες ως προς την εφαρµογή συγκεκριµένων διαδικασιών ανάλυσης δεδοµένων, τα οποία θα βοηθήσουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά µε τον τρόπο ανακαίνισης των υφιστάµενων κτιρίων µε βιώσιµο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να ανακαινίζονται όλα τα κτίρια εάν δεν το επιτρέπουν οι υφιστάµενες συνθήκες τους. Επιπρόσθετα, το πρότυπο παρέχει ενδεικτική µεθοδολογία για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων βιώσιµης ανακαίνισης υφιστάµενου κτιρίου ως µέσου συµβολής στην κυκλική οικονοµία. Σηµειώνεται ωστόσο, ότι το εν λόγω πρότυπο δεν καλύπτει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και δεν παρέχει σηµεία αναφοράς για την αξιολόγηση στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Το πρότυπο CYS EN 17680:2023 δύναται να χρησιµοποιηθεί για ολόκληρο το κτίριο ή µέρος αυτού µε στόχο την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών του και παρέχει σχετική µεθοδολογία για την αξιολόγηση των υφιστάµενων χαρακτηριστικών του ως προς τη βιώσιµη ανακαίνισή του. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της βιώσιµης ανακαίνισης κτιρίων καλύπτεται από µεθόδους υπολογισµού που περιγράφονται σε άλλα πρότυπα.

Σύµφωνα µε το πρότυπο, το σηµείο εκκίνησης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τον περαιτέρω χειρισµό του υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω µιας ολιστικής αξιολόγησης. Αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση του κτιρίου για τον προσδιορισµό της υφισταµένης κατάστασής του, αξιολόγηση της τρέχουσας τεχνικής και λειτουργικής απόδοσής του, αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των επιδόσεών του και της εναρµόνισής του µε τις απαιτήσεις των χρηστών, το µεταβαλλόµενο πολιτικό και νοµοθετικό πλαίσιο και την κατάσταση της αγοράς.

Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να αναλυθούν και να χρησιµοποιηθούν κατά τη λήψη αποφάσεων. Εάν η ανακαίνιση ή η αναπροσαρµογή της χρήσης του κτιρίου αποτελούν βιώσιµες επιλογές, αυτές µπορούν να διερευνηθούν σε συνάρτηση µε την αξιολόγηση βιωσιµότητας που διενεργείται σύµφωνα µε το πρότυπο CYS EN 15643 «Sustainability of construction works – Framework for assessment of buildings and civil engineering works.»

* Πολιτικός Μηχανικός, Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισµό Τυποποίησης (CYS)