Το νέο μέλος της ΕΔΥ μετά την γκάφα ολκής με Μιχαλάκη Μιχαήλ

Στον διορισμό της Λουκίας Χριστοδούλου στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την γκάφα ολκής με τον διορισμό και την παραίτηση του Μιχαλάκη Μιχαήλ (διαβάστε ΕΔΩ).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, με την Πράξη του υπ’ Αριθμό 855/2023 ημερομηνίας 14 Απριλίου 2023, διόρισε την κ. Λουκία Ν. Χριστοδούλου ως Μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ποια είναι η Λουκία Χριστοδούλου

Η κα. Λουκία Χριστοδούλου γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1968 στη Λεμεσό. Κατέχει δίπλωμα νομικής B.A. Law (Hons) του Πανεπιστημίου του Kent (The University of Kent at Canterbury) και LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (International Commercial Law ) του ίδιου Πανεπιστημίου.

Για περίοδο 8 ετών άσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου σε μεγάλους δικηγορικούς οίκους στη Λεμεσό. Επίσης, κατά τα έτη 2000-2007 διετέλεσε Μέλος του Εφοριακού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έλαβε μέρος σε διάφορα Νομικά Συνέδρια και Φορολογικά Σεμινάρια.

Στις 22/1/2013 η κα Χριστοδούλου διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Πρόεδρος της Επιτροπής για περίοδο πέντε ετών και ανανεώθηκε η θητεία της στις 24/4/2018.