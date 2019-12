Η Κίνα ενέταξε επίσημα σε υπηρεσία το «Σαντόνγκ», το πρώτο αεροπλανοφόρο εξολοκλήρου δικής της ναυπήγησης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του CNN, που επικαλείται κινεζικά ΜΜΕ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέστη στην τελετή στην επαρχία Χαϊνάν την Τρίτη, όπου το «Σαντόνγκ» τέθηκε εν τέλει σε υπηρεσία στο κινεζικό πολεμικό ναυτικό.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Σι παρέδωσε μια κινεζική σημαία και ένα πιστοποιητικό με το επίσημο όνομα του πλοίο στον κυβερνήτη και τον πολιτικό κομισάριο του πλοίου.

Το «Σαντόνγκ», το οποίο κινείται με συμβατική και όχι πυρηνική προώθηση, είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο του κινεζικού στόλου. Το πρώτο είναι το «Λιαονίνγκ», το πρώην σοβιετικό «Βαριάγκ», που είχε αγοραστεί από την Ουκρανία το 1998. Το σκάφος ήταν ημιτελές για χρόνια, λόγω της πτώσης της ΕΣΣΔ και εν τέλει αποπερατώθηκε από την Κίνα.

After the commissioning of #China's first domestically built aircraft carrier Shandong, China becomes the first Asian country to build a self-designed aircraft carrier since World War II and the third country to own a dual-carrier battle group after the US and the UK. pic.twitter.com/U43zFi027J

— Global Times (@globaltimesnews) December 17, 2019