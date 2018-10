Ο ράπερ T.I. αποφάσισε να επιτεθεί στον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ με το νέο του τραγούδι.

Σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα το teaser για τον νέο του δίσκο που θα τιτλοφορείται Dime Trap. Στο βίντεο, εμφανίζεται μια γυναίκα που θυμίζει την πρώτη κυρία των ΗΠΑ να επισκέπτεται τον τραγουδιστή στο “οβάλ γραφείο”. Η στρίπερ φοράει τζάκετ με το λογότυπο “I Don’t Care” το οποίο φοράει επίσης, η Μελάνια Τραμπ.

Στη λεζάντα που συνοδεύει δε, τα σύντομα πλάνα, επιτίθεται και στον Kanye West ο οποίος στηρίζει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του. Στόχος του, να καταγγείλει τον σεξισμό του προέδρου των ΗΠΑ. Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Μελάνια Τραμπ, έσπευσε να αναρτήσει την απάντησή της στο Twitter, καταδικάζοντας τα παραπάνω πλάνα και χαρακτηρίζοντάς τα, “απαράδεκτα” και “αηδιαστικά”.

Πολλοί όμως, θυμήθηκαν παλαιότερες “καυτές” φωτογραφίσεις της Μελάνια, αναρτώντας τες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

WATCH: #TI sits at the oval office while a #MelaniaTrump lookalike strips and dances on the desk https://t.co/idS82m8Rka

— ET Canada (@ETCanada) October 13, 2018