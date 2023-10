Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» αντηχεί σε διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο (βίντεο)

Στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού βρίσκονται οι λαοί όλου του κόσμου απαιτώντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και να σταματήσει τώρα το έγκλημα του κράτους του Ισραήλ.

Τεράστια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

📌 New York, USA Enormous demonstration in solidarity with #Palestine Thousands demand stop the crime in #Gaza #CeasefireNOW #FreePalestine pic.twitter.com/1W4uUVVC7g — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 28, 2023

Ένα ανθρώπινο ποτάμι σχηματίστηκε στους δρόμους του Λος Άντζελες.

📌Los Angeles USA A river of people flooded the streets of LA once more in solidarity with #Palestine #gaza #CeasefireNOW pic.twitter.com/44Eg1BDYyv — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 29, 2023

Μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο.

📌 Chicago USA Massive and strong demonstration in Chicago demands #FreePalestine Stop the crime in #gaza pic.twitter.com/UK3K8ta3gr — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 29, 2023

Να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα απαίτησαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Σαν Φρανσίσκο.

📌 San Francisco USA Thousands flood the streets of San Francisco demanding to stop the crime in #Gaza#FreePalestine #CeasefireNOW pic.twitter.com/I42XkLc5Z1 — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 28, 2023

Μαζική διαδήλωση έγινε και στο Βερολίνο.

Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Ρώμης από χιλιάδες κόσμου που απαίτησαν να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα.

Thousands flooded the streets of Rome to say #FREEPALESTINE

Stop the crime in #Gaza pic.twitter.com/4vKPnJudxE — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 28, 2023

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» απαίτησαν χιλιάδες και στη Γλασκώβη.

Μεγάλη διαδήλωση και στο Μπιλμπάο.

📌 Bilbao, Basque country Thousands flood the streets of Bilbao in solidarity with #Palestine Stop the crime in #Gaza @LAB_InterDept pic.twitter.com/p0UauWGtDZ — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 28, 2023

Διαδήλωση έγινε και στη Στοκχόλμη.

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.