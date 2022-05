To ΤΕΠΑΚ διοργανώνει θερινό Σχολείο για διδακτορικούς φοιτητές

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), διοργανώνει Θερινό Σχολείο που απευθύνεται σε διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες των 8 πανεπιστημίων που συμμετέχουν στη Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+) και όχι μόνο, με τίτλο «From Zero to PhinisheD». Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, στις 04 – 08 Ιουλίου 2022.

Το Θερινό Σχολείο είναι διάρκειας μιας εβδομάδας και συνδυάζει θεματολογία ευρέως φάσματος σχετικά με την επικοινωνία, την αειφορία, την επιχειρηματικότητα και την έρευνα, καθώς και διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες δικτύωσης. Όλες οι συνεδρίες θα καθοδηγούνται από ακαδημαϊκά μέλη και ειδικούς. Το θερινό Σχολείο στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/ριών στον νέο τους ρόλο ως διδακτορικών φοιτητών/ριών και στη γνωριμία με εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση εργασιών, στην ερευνητική κατάρτιση, στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής και στη συνεργασία με τους/τις επιβλέποντες/ουσες τους.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μια εβδομάδα δια ζώσης συνεδριών σχετικών με την επικοινωνία, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη διαχείριση διδακτορικών σπουδών, την επιχειρηματικότητα και τις ερευνητικές δεξιότητες

Διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου

Δωρεάν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου

Δωρεάν χρήση ποδηλάτου

Αθλητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρωινή άσκηση, γιόγκα και θαλάσσια σπορ

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξενάγηση στην πόλη και εκδρομές

Εάν είσαι διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια και ενδιαφέρεσαι να βελτιώσεις τις ερευνητικές σου δεξιότητες αλλά και να δικτυωθείς με ομότιμους σου από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τότε το Θερινό Σχολείο «From Zero to PhinisheD» είναι για εσένα! Κάνε αίτηση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://ldn.cut.ac.cy/summer-school/ ή/και στο τηλέφωνο 25002462

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 08.06.2022

