Το ΤΕΠΑΚ συνδιοργάνωσε τη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Cyprus talks Green»

Η αειφορία, το περιβάλλον αλλά και κοινωνικές δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο βρέθηκαν στο επίκεντρο της 2ης διαδικτυακής ημερίδας της σειράς συζητήσεων με τίτλο «Cyprus talks Green», όπου σειρά κυπριακών οργανισμών παρουσίασαν τις σχετικές τους δράσεις.

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, κ. Stephen Lillie, άνοιξε την ημερίδα αναφέροντας πως «καθώς πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα (COP26) τον Νοέμβριο, μέσα από την εκδήλωση δίδεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν οι τοπικές καινοτόμες πρωτοβουλίες που βοηθούν στην προώθηση της πράσινης μετάβασης στην Κύπρο». Ο κ. Lillie τόνισε ότι «ο αγώνας που γίνεται ενάντια στην κλιματική αλλαγή είναι πραγματικός και τώρα είναι καιρός να δράσουμε».

Στην συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό και ο Πρέσβης της Ιταλίας, κ. Andrea. Cavallari τονίζοντας τον ρόλο της νεολαίας στις συζητήσεις για το κλίμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προπαρασκευαστική συνάντηση της COP26, η οποία θα διεξαχθεί στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο του 2021.

Οι οργανισμοί που παρουσίασαν τις δράσεις τους ήταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, το Centre for Social Innovation, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η ομάδα νέων Green Deal for Cyprus και η πρωτοβουλία Gardens of the Future.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, η ιδέα για τη σειρά συζητήσεων «Cyprus talks Green», ξεκίνησε από τους εταίρους του ΕΙΤ Climate-KIC στη Κύπρο (ΤΕΠΑΚ, Chrysalis LEAP και Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου) τον Δεκέμβριο του 2020, με αφορμή τη διαπίστωση ότι αρκετοί οργανισμοί στην Κύπρο δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός για συλλογικές δράσεις. Οι συζητήσεις λοιπόν, έχουν σκοπό να αναδείξουν αυτές τις δράσεις και να πολλαπλασιάσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Το ΤΕΠΑΚ παρουσίασε το Maritime ClimAccelerator, που υποστηρίζεται από το EIT Climat-KIC, το οποίο θα προσφέρει χρηματοδότηση μέσω του τεράστιου δικτύου συνεργατών του, σε νεοφυείς επιχειρήσεις με θέματα που αφορούν τον τομέα της ναυτιλίας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα κληθούν να παρέχουν καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας και θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρίες.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου παρουσίασε δύο Ευρωπαϊκά έργα: το «Bricks of Skills» και το «Pro Energy», τα οποία έχουν ως κοινό στόχο την εκπαίδευση σε θέματα της Ενεργειακής Απόδοσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Το έργο «Bricks of Skills», το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, έχει ως κύριο στόχο την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε εφαρμογές συστημάτων ενεργειακής απόδοσης.

Στόχος του έργου είναι η καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών και η καλύτερη δημιουργία υπόβαθρου για τεχνίτες και οικοδόμους. Παρουσιάστηκε επίσης και το έργο «Pro Energy» (Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan- Mediterranean Territory) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan- Mediterranean Territory και αποσκοπεί στην προώθηση των καλών πρακτικών όσο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από εκπαιδεύσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις παρουσιάσεις, παρακολουθώντας τη μαγνητοσκοπημένη διαδικτυακή εκδήλωση εδώ: https://www.facebook.com/370451676441151/videos/593173244998523