Το θρίλερ με τη Νατάλια Γκρέις που παρίστανε την ανήλικη γίνεται νέο ντοκιμαντέρ

Η πρόσφατη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Curious Case of Natalia Grace» του Investigation Discovery, εξέτασε την περίεργη υπόθεση της Ναταλία Γκρέις.

To ντοκιμαντέρ εμβάθυνε στην τρομακτική ιστορία που μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και θύμισε την υπόθεση του θρίλερ «Orphan», όταν ένα ζευγάρι υιοθέτησε μια 8χρονη ορφανή από την Ουκρανία, όμως μετά ισχυρίστηκε πως ήταν ενήλικη και ήθελε να τους κάνει κακό.

Τώρα, η ίδια η Ναταλία Γκρέις που εκτιμάται πως είναι 30 ετών, θα έχει την ευκαιρία να μοιραστεί τη δική της άποψη της σε ένα δίωρο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί αργότερα, με τίτλο «The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks». Αυτή η ασυνήθιστη υπόθεση θα μεταφερθεί επίσης σε μια τηλεοπτική σειρά στο Hulu, με πρωταγωνίστριες τις Έλεν Πομπέο και Ίμοτζεν Ριντ.

Σε ένα τρέιλερ που μοιράστηκε το ET Online, η Γκρέις ακούγεται να λέει: «Αυτή είναι η δική μου πλευρά της ιστορίας και θα πω τι συνέβη, επειδή δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να το πω».

Natalia Grace Shares Her Side Of The Story | ID

Ο Μίχαελ και η Κριστίν Μπάρνετ, ένα διαζευγμένο πλέον ζευγάρι από την Ιντιάνα, υιοθέτησαν την Γκρέις το 2010 με την πεποίθηση ότι ήταν ένα 8χρονο κορίτσι. Χωρίς να το γνωρίζουν, η Γκρέις είχε συγγενή σπονδυλοεπιφυσιτική δυσπλασία, μια μορφή νανισμού. Με την πάροδο του χρόνου, οι Μπάρνετ πείστηκαν ότι η πρόσφατα υιοθετημένη κόρη τους δεν ήταν παιδί.

Το ζευγάρι ισχυρίστηκε επίσης ότι η ορφανή είχε κάνει προσπάθειες να βλάψει τους ίδιους και τα παιδιά τους. Μερικούς από τους ισχυρισμούς περιλάμβαναν κατηγορίες ότι η Ναταλία Γκρέις προσπάθησε να δηλητηριάσει την Κριστίν και πως την είχε σπρώξει σε έναν ηλεκτρικό φράχτη, ενώ πήγε να σκοτώσει τον Μίχαελ με ένα ένα μαχαίρι.

Στο τρέιλερ του επερχόμενου ντοκιμαντέρ, η Γκρέις αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον της και υποστηρίζει: «Τα πράγματα που είπαν ότι έχω κάνει είναι ψέματα. Ποτέ δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά που η Κριστίν και ο Μίχαελ έχουν πει ότι έχω κάνει».

Τελικά, η Κριστίν και ο Mίχαελ άλλαξαν νομικά την ηλικία της Γκρέις από έξι σε 22 ετών. Το 2013, η οικογένεια μετακόμισε στον Καναδά, αφήνοντας την Γκρέις πίσω σε ένα διαμέρισμα στο Λαφαγιέτ της Ιντιάνα. Το ζευγάρι αντιμετώπισε κατηγορίες για εγκατάλειψη, με τον Μίχαελ να αθωώνεται το 2022, ενώ οι κατηγορίες εναντίον της Κριστίν αποσύρθηκαν τον Μάρτιο του 2023.

Στη συνέχεια, η Γκρέις βρήκε νέους κηδεμόνες στο πρόσωπο του Άντον και της Σίνθια Μανς, οι οποίοι την υιοθέτησαν το 2016 και πίστευαν ότι είναι έφηβη. «Μπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε στην οικογένειά μου τώρα. Μπορείτε να ρωτήσετε τον επίσκοπο Άντον και τη Σίνθια, απλά ρωτήστε τους: “Έχει κάνει ποτέ τίποτα;”. Θα σας πουν ποια είμαι πραγματικά. Δεν πρόκειται να πουν ψέματα, ούτε κι εγώ» δηλώνει η Ναταλία Γκρέις.

Εκφράζοντας την απογοήτευσή της, η Γκρέις αναφέρει ότι το να ακούει τους ισχυρισμούς της Κριστίν και του Μίχαελ είναι αποκαρδιωτικό. «Ήδη δεν ξέρω ποια είμαι και θέλω να μάθω ποια είμαι και τι μου συνέβη, αλλά ακούω όλα αυτά τα πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ στην πραγματικότητα από την Κριστίν και τον Μίχαελ. Είναι σοκαριστικό και απογοητευτικό, επειδή αυτά δεν είναι καν αλήθεια». Η Γκρέις θα τονίσει στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ της, τη σημασία του να ακούγονται και οι δύο πλευρές της ιστορίας, δηλώνοντας: «Οι άνθρωποι πιστεύουν αυτά που λένε η Κριστίν και ο Μίχαελ χωρίς καν να ακούσουν τη δική μου πλευρά. Όλοι έχετε ακούσει τι έχουν πει. Αλλά πρέπει να ακούσετε και τις δύο πλευρές για να μάθετε τι συνέβη».



H Ναταλία με τους δεύτερους γονείς που την υιοθέτησαν, Άντον και Σίνθια Μανς, κατά τη διάρκεια μιας παλαιότερης τηλεοπτικής συνέντευξης

Oι ανατριχιαστικοί ισχυρισμοί που προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ «The Curious Case of Natalia Grace»

To πρώτο ντοκιμαντέρ «The Curious Case of Natalia Grace» που προβλήθηκε πριν μερικές ημέρες στο Investigation Discovery, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με την οικογένεια που υιοθέτησε τη Ναταλία, γείτονες, φίλους και πλάνα από την ορφανή κατά τη διάρκεια της παραμονής της στους Μπάρνετ. Ο θετός πατέρας, μοιράστηκε τη δική του οπτική γωνία, αποκαλύπτοντας τον αντίκτυπο που είχε η Ναταλία στη ζωή του, υποστηρίζοντας ότι αν δεν είχε μπει ποτέ στη ζωή τους, δεν θα είχε πάρει διαζύγιο.

Οι έντονες αντιδράσεις του όμως στο ντοκιμαντέρ και ο επιθετικός τρόπος που παρουσίασε την ιστορία, προκάλεσε διχασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να αναρωτιούνται ποιος πραγματικά λέει την αλήθεια. Τα ξεσπάσματά του κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, προβλημάτισαν τους τηλεθεατές, που υποστήριξαν στο Twitter «πως κάτι δεν πάει καλά με τον πατέρα», ενώ δεν ήταν λίγοι κι αυτοί που τον χαρακτήρισαν ψυχοπαθή.

Στις δύο πρώτες ώρες της σειράς, ο Μίχαελ εξέφρασε τις αρχικές του ανησυχίες για τη Ναταλία, όταν η σύζυγός του ανακάλυψε ότι είχε αναπτύξει ηβικές τρίχες κατά τη διάρκεια ενός από τα πρώτα της μπάνια. Ωστόσο, επέλεξαν να παραβλέψουν αυτές τις ανησυχίες, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ένα μικρό κορίτσι χρειαζόταν αγάπη και ένα σπίτι.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Μίχαελ ισχυρίστηκε ότι η σκοτεινή πλευρά της Ναταλία άρχισε να αναδύεται, αναφέροντας περιπτώσεις κλιμακούμενης συμπεριφοράς. Ισχυρίστηκε ότι η ορφανή παραδέχτηκε ότι είχε περίοδο αλλά την έκρυβε, επέδειξε ύποπτη συμπεριφορά όσον αφορά το ουκρανικό της υπόβαθρο και απείλησε την οικογένεια.

Σύμφωνα με τον άντρα, κάθε φορά που ρωτούσαν τη Ναταλία για την εποχή της στο ορφανοτροφείο ή για τις γνώσεις της στα ουκρανικά, εκείνη δεν απαντούσε. Τη σύστησε ακόμη και σε έναν Ουκρανόφωνο, αλλά η Ναταλία δεν έδειξε να αναγνωρίζει τη γλώσσα, γεγονός που οδήγησε τον Μίχαελ να πιστέψει ότι δεν είχε ακούσει ποτέ πριν ουκρανικά. Υπέθεσε ότι η καταγωγή της Ναταλία ήταν αβέβαιη, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να ζούσε στην Ουκρανία για 20 χρόνια ή να ήταν Αμερικανίδα πολίτης που εμπλέκεται σε μια παραπλανητική κατάσταση.

Ο Μίχαελ Μπάρνετ δήλωσε στο ντοκιμαντέρ ότι η Νατάλια επιδείκνυε ανησυχητική συμπεριφορά, όπως ούρηση πάνω σε έναν από τους γιους του, αφόδευση μέσα στο αυτοκίνητο, είχε πέσει από το αυτοκίνητο για να παρουσιάσει τον εαυτό της ως αβοήθητο παιδί, ενώ έριχνε μεγάλα αντικείμενα μπροστά στα αυτοκίνητα για να παρασύρει τα παιδιά στην κυκλοφορία.

Ο γιος του Μίχαελ, Τζέικομπ, ο οποίος ζει τώρα στο υπόγειο του πατέρα του, εξέφρασε τη σύγχυση για την κατάσταση και την ανάγκη κατανόησης της αλήθειας και των κινήτρων όλων. Ο Τζέικομπ ανέφερε την έλλειψη γνώσης της Ναταλία για το δικό της παρελθόν, υπενθυμίζοντας ότι δεν είχε κανένα αντικείμενο από το ορφανοτροφείο, έδειξε ελάχιστη επίγνωση της Ουκρανίας και μάλιστα πίστευε ότι εκεί ήταν πάντα καλοκαίρι.

Ο Τζέικομπ επιβεβαίωσε τη συνήθεια της Ναταλία να λερώνει επιφάνειες που δεν θα έπρεπε και αναγνώρισε την παρουσία φόβου στο σπίτι τους, αναρωτώμενος αν η ορφανή θα έκανε κακό σε κάποιον από αυτούς. Τόσο ο Μιχαέλ όσο και ο γιος του, ισχυρίστηκαν ότι η Ναταλία έκρυβε μαχαίρια κάτω από το κρεβάτι της, με τον πατέρα να λέει ότι είχε πρόθεση να τους επιτεθεί. Ο Μίχαελ αφηγήθηκε πως η Ναταλία απείλησε να τον σκοτώσει στον ύπνο του και έβαλε δηλητήριο στον καφέ της πρώην γυναίκας του, εκφράζοντας την επιθυμία της να βλάψει ή να τη σκοτώσει.



O Tζέικομπ Μπάρνετ

Ενώ οι Μπάρνετ αναζήτησαν βοήθεια από ψυχολόγους, ένας από αυτούς χαρακτήρισε τη Ναταλία ως κοινωνιοπαθή και προειδοποίησε την οικογένεια ότι διέτρεχαν ακραίο κίνδυνο. Ο Τζέικομπ μοιράστηκε τον παρατεταμένο φόβο του να μοιραστεί ένα ποτό με κάποιον, εκτός αν το παρακολουθούσε όλη την ώρα, που πήγαζε από τον φόβο ότι η Ναταλία θα μπορούσε να τους δηλητηριάσει.

Η σειρά αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δεύτερης ώρας στην αφήγηση του πατέρα για μια σωματική πάλη μεταξύ της Ναταλία και της Κριστίν κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής σε μια φάρμα. Ο Μάικλ ισχυρίστηκε ότι η Ναταλία προσπάθησε να τραβήξει την Κριστίν προς έναν ηλεκτρικό φράχτη και απηύθυνε βίαιες απειλές. Ωστόσο, υπήρχαν αντιφάσεις στη μνήμη του Μίχαελ, καθώς αργότερα διαψεύστηκε, δηλώνοντας ότι ο ίδιος και οι γιοι του βρίσκονταν μακριά από τον καβγά στο δάσος.

Ένας μάρτυρας στο τυροκομείο, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της κατάστασης αφού είδε τα σχόλια της συνέντευξης του Μίχαελ και ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται να έγιναν απειλές.

Η σειρά περιλάμβανε επίσης μια ιατροδικαστική συνέντευξη που διεξήχθη με τη Ναταλία το 2019, όπου δήλωσε ότι η Κριστίν έπεσε, ενώ σηκωνόταν από το έδαφος. Η Ναταλία αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση να βλάψει την θετή της οικογένεια. Το ντοκιμαντέρ παρουσίασε μια ιατροδικαστική συνέντευξη που διεξήχθη το 2019 με τη Ναταλία, όπου εξήγησε ότι η Κριστίν απλώς έπεσε, ενώ προσπαθούσε να σηκωθεί. Η Ναταλία ανέφερε ότι η θετή μητέρα της είχε κάνει λάθος στις ενέργειές της και πίστεψε ότι προσπαθούσε να την σπρώξει σε έναν ηλεκτρικό φράχτη ή κάτι παρόμοιο, με αποτέλεσμα η Κριστίν να καλέσει την αστυνομία. Η Ναταλία υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να βλάψει την θετή της οικογένεια.



H Kριστίν Μπάρνετ

Μετά το περιστατικό, η Ναταλία εισήχθη σε κρατικό νοσοκομείο. Υποτίθεται ότι το προσωπικό του νοσοκομείου τη μετέφερε στην πτέρυγα ενηλίκων αφού παρατήρησε τη σωματική της ανάπτυξη, και συγκεκριμένα την παρουσία ηβικών τριχών. Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η ενήλικη επανέλαβε την επιθυμία της να βλάψει τα αγόρια. Αναφέρθηκε σε μια καταχώρηση στο ημερολόγιό της όπου είχε γράψει ότι θα τα μαχαίρωνε ενώ κοιμόντουσαν και ότι θα έκρυβε τα πτώματά τους κάτω από το κατάστρωμα στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Εκτός από αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Μπάρνετ δήλωσε ότι η υιοθετημένη κόρη τους, έκανε σεξουαλικές προτάσεις σε άνδρες στο ίδρυμα. Μια ανώνυμη νοσοκόμα περιέγραψε ότι η Ναταλία συζητούσε συχνά για το σεξ και επέδειξε γενικά σεξουαλική συμπεριφορά ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα τους. Η νοσοκόμα ανέφερε ότι η Ναταλία συμμετείχε σε συζητήσεις για ραντεβού και εξέφρασε την επιθυμία της να αποκτήσει φίλο. Η νοσοκόμα αποκάλυψε περαιτέρω ότι η Ναταλία είχε κάνει σαφείς αναφορές για συμμετοχή σε σεξουαλικές πράξεις με αντάλλαγμα χρήματα.

Τα αρχικά επεισόδια του ντοκιμαντέρ περιλάμβαναν επίσης τον ισχυρισμό του Μίχαελ ότι ένας αστυνομικός ντετέκτιβ αμφισβήτησε την ηλικία της Ναταλία Γκρέις κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου πρόνοιας και πρότεινε στην οικογένεια να διορθώσει την ηλικία της. Ωστόσο, ο εν λόγω ντετέκτιβ έχει έκτοτε αποβιώσει. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, ο ντετέκτιβ δήλωσε ότι η Ναταλία φαινόταν να είναι παιδί με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Προβλήθηκαν επίσης πλάνα από την προσπάθεια ενός Ουκρανού ερευνητή να εντοπίσει την υποτιθέμενη βιολογική μητέρα της Ναταλία το 2020. Ο ερευνητής εθεάθη να μιλάει στο τηλέφωνο με τη δίδυμη αδελφή της βιολογικής μητέρας. Αν και η αδελφή αρνήθηκε τη συνέντευξη, η βιολογική μητέρα, η Άννα, ανέφερε κατά τη διάρκεια της κλήσης ότι είναι 17 ετών, κάτι που φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την ηλικία που δόθηκε από το πρακτορείο υιοθεσίας όταν υιοθετήθηκε η Ναταλία.

Το ντοκιμαντέρ αποκάλυψε και την οπτική γωνία ατόμων που γνώριζαν τους θετούς γονείς της Ναταλία. Οι άνθρωποι αυτοί υποστήριξαν στο ντοκιμαντέρ πως οι Μπάρνετ ήταν ανέντιμοι σχετικά με τη Ναταλία και δεν είπαν αλήθεια. Επιπλέον, μια γειτόνισσα εξέφρασε την αίσθηση ότι εξαπατήθηκε, καθώς αρχικά είχε θεωρήσει τους Μπάρνετ ως μια «τέλεια οικογένεια», προτού υιοθετήσουν τη Ναταλία.

Σε λίγες ημέρες, η Ναταλία Γκρέις θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική της πλευρά, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει από την πρώτη στιγμή τον κόσμο που την παρακολούθησε.