Το κάθε τι μετρά! TOYOTA LET’S GO BEYOND!

H νέα εμπνευσμένη διαφημιστική εκστρατεία της Toyota για όσα πραγματικά μετρούν!

Μια νέα εποχή εγκαινιάζει η Toyota Κύπρου σε ό,τι αφορά στα δεδομένα της αυτοκίνησης στην Κύπρο, σε έναν πλήρως ανανεωμένο εκθεσιακό χώρο με τον εσωτερικό σχεδιασμό του οργανωμένο γύρω από ένα “customer hub”, ένα Living Space όπου οι πελάτες θα αλληλοεπιδρούν με την Toyota τόσο ψηφιακά, όσο και με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες συμβούλους της.

Η νέα εποχή Toyota LET’S GO BEYOND παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, όπου έδωσαν το δυναμικό τους παρών εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε και συνεργάτες της Toyota Κύπρου. Κατά τη διάσκεψη Τύπου ο κ. Λούκας Λεωνίδου, Marketing & CX Manager της Toyota Κύπρου, μέσω μιας αναλυτικής και δημιουργικής παρουσίασης ανέπτυξε τους βασικούς πυλώνες της LET’S GO BEYOND φιλοσοφίας, τονίζοντας πως το κάθε τι μετρά και έχει άξια.

Την ίδια στιγμή ανέδειξε τον σημαίνοντα ρόλο που έχει για την εταιρεία και τη φιλοσοφία της η ομαδικότητα και η προσήλωση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι αφιερώνουν τον επαγγελματισμό και την αστείρευτη ενέργειά τους στη δημιουργία εξατομικευμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του κάθε πελάτη και σε όσα μετρούν για εκείνον προσωπικά.

Ο κ. Λεωνίδου, μεταξύ άλλων, ανέφερε «η διαφημιστική μας εκστρατεία LET’S GO BEYOND, είναι κάτι περισσότερο από μια διαφημιστική εκστρατεία. Το νέο Retail concept το οποίο ολοκληρώσαμε πρόσφατα στη Λευκωσία, ενώ ακολουθούν οι εκθεσιακοί μας χώροι στις υπόλοιπες πόλεις, σε συνδυασμό με την εκστρατεία LET’S GO BEYOND, σηματοδοτούν μια νέα σελίδα για την Toyota Κύπρου, και αποτελούν ορόσημο στο ταξίδι μας προς την παροχή εξαιρετικών εμπειριών πελατών. Ανάμεσά μας βρίσκεται και ο πρωταθλητής μας και εκλεκτός πρεσβευτής της Toyota Milan Trajkovic, του οποίου το υποδειγματικό πνεύμα αντιπροσωπεύει ιδανικά την αρχή του Let’s Go Beyond. Το νέο μας Retail Concept αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη φιλοδοξία μας να γίνουμε η πιο εξηλεκτρισμένη μάρκα επιλογής. Ο νέος σχεδιασμός ενεργοποιεί ένα νέο Brand Experience, αλλά και έναν νέο τρόπο εργασίας για τους ανθρώπους μας. Τοποθετούμε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας κάτω μία στέγη, με τους ανθρώπους μας στην καρδιά της νέας εμπειρίας του πελάτη. Σε αυτόν τον χώρο, οι πελάτες μας μπορούν να συμπληρώσουν το ψηφιακό τους ταξίδι με την απαραίτητη προσωπική επαφή που θα τους προσφέρουν οι άνθρωποί μας, δημιουργώντας έτσι μια αξέχαστη εμπειρία. Γιατί για να πάμε παραπέρα ή to go beyond όπως λέμε ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΜΕΤΡΑ. Κάθε μια ιδέα, κάθε μικρή λεπτομέρεια, κάθε πράξη, ακόμα και η μικρότερη. Τα πάντα έχουν σημασία για να προσφέρουν κινητικότητα η οποία υπερβαίνει τις προσδοκίες και συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνίας στην οποία ζούμε, για εμάς και για όλους.

Στην Toyota πιστεύουμε ότι πολλά μικρά βήματα, όταν ενωθούν, γίνονται μεγάλα άλματα προόδου».

Η φιλοδοξία της Toyota για το LET’S GO BEYOND εξαρτάται από τη συμμετοχή και την αφοσίωση των μελών της ομάδας της τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, με αυτό ως γνώμονα δημιουργήθηκαν αφίσες με πρωταγωνιστές εργαζομένους της Toyota, ώστε να ενισχυθεί η νοοτροπία των μελών της ομάδας, οι οποίοι, με κάθε προσπάθειά τους, οδηγούν την εταιρεία πιο κοντά στους στόχους της. Αυτές οι αφίσες θα διακοσμήσουν τους εργασιακούς χώρους της Toyota, λειτουργώντας ως καθημερινή υπενθύμιση ότι κάθε βήμα, κάθε πράξη, κάθε χαμόγελο, μας οδηγεί ολοένα και πιο πέρα.

Στη LET’S GO BEYOND φιλοσοφία της Toyota η βασική αρχή προϋποθέτει ότι πολλά μικρά βήματα, μαζί, μας οδηγούν σε μεγάλες προόδους. Κάθε βήμα προς τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων. Κάθε βήμα δίπλα στους αθλητές της Toyota, καθώς επιτυγχάνουν τα όνειρά τους, κάθε βήμα προόδου στην τεχνολογία, κάθε βήμα μετράει για να ξεπεράσουμε το κάθε φαινομενικά μόνο ανυπέρβλητο όριο εξέλιξης.

Δείτε στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους τα βίντεο της εμπνευσμένης νέας εκστρατείας:

(Milan: <iframe width=”560″ height=”315″ src=https://www.youtube.com/embed/UpYZBuqphGs?si=SyByzD8bwnqqC4nw title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>)

(Marios: <iframe width=”560″ height=”315″ src=https://www.youtube.com/embed/rHlUWyqv-UY?si=Ak2zZ0gMCLOmOCNN title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>)