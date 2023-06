Αυτό το τριήμερο ψήνεσε για μια βόλτα ….στο άπειρο;

Ανακάλυψε την «παραδοξολογία» του απείρου στο Paradox Museum Limassol

Η ιδέα του άπειρου είναι μαγευτική, πολύπλοκή μα συνάμα απλή. Μια έννοια που μας προκαλεί να αναζητήσουμε απαντήσεις στα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης μας. Είναι ο χρόνος άπειρος; Tο σύμπαν έχει τέλος; Και κάπου εδώ ξεκινούν τα προβλήματα αφού ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να κατανοήσει κάτι που δεν έχει «όρια», «τέλος», που είναι ουσιαστικά απεριόριστο. Η έννοια του άπειρου εμφανίζεται ακόμα και στην καθημερινότητα μας, είναι οι αριθμοί ατέλειωτοι; Eίναι η τεχνολογία απεριόριστη;

Πώς θα αντιδρούσες λοιπόν αν σου έλεγα ότι υπάρχει τώρα η δυνατότητα να εξερευνήσεις την συναρπαστική έννοια του άπειρου, να το αγγίξεις, και να λύσεις επιτέλους το μυστήριο/γρίφο μέσω μιας απλής εμπειρίας;

Επισκέψου το Paradox Museum Limassol που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ και εξερεύνησε τα εκθέματα που παρουσιάζουν το άπειρο. Και αν έχεις απορία από που να αρχίσεις, συνέχισε να διαβάζεις για να βρεις τις απαντήσεις.

Paradox Άπειρο Πηγάδι

Στο Paradox Museum Limassol θα βρεις το ‘Άπειρο Πηγάδι΄ παρόμοιο με αυτό του παραμυθιού ‘Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων’. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, δεν θα βρεις την Αλίκη. Τόλμησε να μπεις στο μαγικό Paradox Άπειρο Πηγάδι για να εισέλθεις σε έναν κόσμο με απίστευτες οπτικές απάτες και συναρπαστικές ανατροπές για τον εγκέφαλό. Απόλαυσε την αίσθηση του να βρίσκεσαι στον πάτο ενός βαθύτατου πηγαδιού και ανακάλυψε πώς ο εγκέφαλός μας δημιουργεί ψευδείς εικόνες και παραπλανητικά συναισθήματα ταυτόχρονα. Ζήσε μια μοναδική εμπειρία για να καταλάβεις την έννοια του άπειρου. Αλλά προσοχή, μην μπεις στον πειρασμό να πετάξεις ένα νόμισμα για καλή τύχη! Απόλαυσε την μαγεία αυτής της οπτικής απάτης, χωρίς να χάσεις τη λογική σου. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, θα σε αφήσει με αξέχαστες εντυπώσεις!

Paradox Άπειρο Τούνελ

Υπάρχει άραγε φως στην άκρη του Τούνελ; Μπαίνοντας σε ένα τούνελ, μακρύ, στενό και σκοτεινό ψάχνεις να βρεις το τέρμα. Στην προκειμένη περίπτωση, με το συγκεκριμένο ‘Έκθεμα φαίνεται και να υπάρχει… ή ίσως και όχι. Τόλμησε να μπεις μέσα σε ένα Ατέλειωτο Τούνελ που τελικά είναι…ρηχό!

‘Άπειρο Δωδεκάεδρο

Προχωρώντας λίγο πιο κάτω στο Paradox Museum Limassol θα βρεις το ‘Eκθεμα Άπειρο Δωδεκάεδρο. Για την ιστορία το Δωδεκάεδρο είναι ένα εντυπωσιακό και μοναδικό σχήμα που αποτελείται από 12 ίσες πενταγωνικές επιφάνειες. Παρόλο που δεν υπάρχει στη φύση, οι Πυθαγόρειοι το επινόησαν και ο Πλάτωνας το ανέδειξε ως ένα από τα πέντε πλατωνικά στερεά. Το Δωδεκάεδρο εκπροσωπεί το σύμπαν και την απεραντότητα του αφού τα 12 πεντάγωνα αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές κατευθύνσεις του χρόνου και του χώρου, ενώ οι επίπεδες επιφάνειες αντιπροσωπεύουν τα δισδιάστατα σχήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άλλα τέσσερα πλατωνικά στερεά αντιπροσωπεύουν τα υπόλοιπα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Το δωδεκάεδρο είναι ένα σχήμα που συνδυάζει τη μαθηματική ομορφιά και τη φιλοσοφία και αναδεικνύει την απίστευτη πολυπλοκότητα και ομορφιά του απέραντου σύμπαντος. Στο συγκεκριμένο έκθεμα, το Δωδεκάεδρο είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πως το άπειρο μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε περιορισμένη γεωμετρία!

Εσύ τέτοια ομορφιά μπορείς να την αντέξεις;

To Απέραντο Πάρκο

Ώρα για γενικές γνώσεις. Γνωρίζεις ότι στην Αμερική υπάρχουν τα περισσότερα από τα 50 μεγαλύτερα αστικά πάρκα στον κόσμο; Το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στον κόσμο βρίσκεται στην πόλη Anchorage της Αλάσκας και ονομάζεται Chugach State Park. Παρόλο που το Central Park στη Νέα Υόρκη είναι ένα από τα πιο διάσημα αστικά πάρκα στην Αμερική, η εκτάση του δεν φτάνει ούτε καν στο 1% του Chugach State Park. Αυτό το μοναδικό πάρκο έχει μια εκτεταμένη δικτύωση μονοπατιών πεζοπορίας, σκι και ποδηλασίας, καθώς και πολλές εκπληκτικές θέσεις για την παρατήρηση της άγριας ζωής και του τοπίου της Αλάσκας.

Το έκθεμα Paradox Απέραντο Πάρκο συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη με έναν ανεπανάληπτο τρόπο. Λες και πηγαίνεις βόλτα στο πάρκο γεμάτο δέντρα και παγκάκια, χωρίς να υπάρχει τέλος.

Λοιπόν τι λες; Πάμε μια ατέλειωτη βόλτα στο Paradox Πάρκο;

Paradox Museum Limassol

Μέσα από τα 50 και πλέον «παράδοξα» οπτικά και διαδραστικά εκθέματα, το Μουσείο υπόσχεται να εξάψει τη φαντασία, να προκαλέσει τη λογική, να συναρπάσει τις αισθήσεις, να μπερδέψει τα μάτια και να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους, κάθε ηλικίας, μία μοναδική εμπειρία.

Το Paradox Museum Limassol, ως «mustsee» καινοτόμος χώρος, ιδανικός για σχολικές εξορμήσεις, οικογενειακές αποδράσεις, εκδρομές φίλων και εκδηλώσεις, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι θα καταστεί ο αγαπημένος προορισμός για όλους όσοι θέλουν να μοιραστούν ξεχωριστές στιγμές περιπέτειας και ιδιαίτερης διασκέδασης.

Επισκεφθείτε μας, ζήστε την εμπειρία και αφήστε μας να σας εμπνεύσουμε!

Come, explore, live your own experience and create your own unique memories.

