Τόσοι ψήστες μην πάνε χαμένοι…

Του Τάσου Περδίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχοντας μπει σε mode Αναστασιάδη από την πρώτη μέρα, λέει ότι δεν θα γίνει τίποτε που ξεφεύγει της νομιμότητας. Αφού έγιναν όλα εκτός νομιμότητας, όπως ξεκαθάρισε ο Γενικός Ελεγκτής. Οι βασικότεροί του συνεργάτες στην κυβέρνηση τον κράζουν. Τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς. Ο υφυπουργός Τουρισμού λέει ότι δεν γνώριζε ότι η 19χρονη ήταν στο επιτελείο Χριστοδουλίδη και ότι δεν είχε ψάξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της νεαρής, την οποία κατά τα άλλα προσέλαβε ως ειδική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά μας είπε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν έχει καν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ κάθε μέρα αναρτώνται οι δραστηριότητές του στο προφίλ του Υφυπουργείου Τουρισμού στο Facebook! Μέσα σε 70 μέρες, έχουν διοριστεί στο δημόσιο κουνιάδοι, κουνιάδες, κουμπάροι, κουμέρες, φίλοι και φίλες, συν γυναιξί και τέκνοις. Μια ωραία ατμόσφαιρα.

Αφού λοιπόν έχουμε γυρίσει το κουμπί στον τρελό, γιατί να μην το πάρουμε all the way, παιδιά; Να σας βοηθήσω. Γιατί να μη διορίσετε και Σύμβουλο Παραδοσιακής Γαστρονομίας ας πούμε; Τόσοι ψήστες στα πάρτι με σουβλάκια στα επιτελεία του Χριστοδουλίδη μετά την εκλογή είναι κρίμα να παν αναξιοποίητοι.

Γιατί να επιβραβεύονται μόνο οι experts στα σόσιαλ και όχι και οι φορείς της παραδοσιακής μας κουλτούρας; Θα μπορούσε να είναι Επίτροπος Παραδοσιακής Γαστρονομίας, να μην έχουμε και νομικά θέματα. Μιλάμε για πορτφόλιο με μεγάλη γκάμα αρμοδιοτήτων. Σουβλάκια, σούβλα, κουπέπια, αφέλια, τταβάς. Δουλειές με φούντες.

Γιατί όχι και Επίτροπο Οικογενειακής Συνοχής; Θα έχει υπό την ευθύνη του την ανάλυση του οικογενειακού δέντρου του Προέδρου, της προεδρίνας, των υπουργών, των υφυπουργών και την κατανομή συζύγων, τέκνων, κουνιάδων, σύγαμπρων ισόνομα στις θέσεις-κλειδιά. Μη μείνει σκιά για την ισοπολιτεία.

Γιατί όχι και Σύμβουλο επί θεμάτων προδημοτικής εκπαίδευσης; Ξέρω κάτι διαολάκια στα νηπιαγωγεία της Ορμήθκειας που άμα πάρουν κινητό στα χέρια τους κάνουν τη 19χρονη να μοιάζει με τη μακαρισμένη τη γιαγιά μου την Κίκα τον καιρό που πρωτοεμφανιζόταν το Facebook. Μα φανταστήκατε Σύμβουλος υπουργού στα 5 σου χρόνια, να μεταφέρεις απευθείας γνώση για τα πραγματικά προβλήματα των νηπιαγωγείων; Αυτό κι αν σημαίνει καινοτομία.

Καλή διάθεση να υπάρχει, Πρόεδρε και υπάρχουν πολλά κενά που μπορούν να καλυφθούν με expertise. Για παράδειγμα έχουμε πρόβλημα με το bullying στα σχολεία. Θα μπορούσες να διορίσεις ένα μαθητή, απευθείας από το πεδίο της μάχης. Απόφοιτο της ζωής που λένε. Ή για την οδική ασφάλεια, τα κυρτώματα and so on and so forth. Ξέρεις πόσοι μιτσιοί οργώνουν καθημερινά τους δρόμους με τες landie τζιαι τες σκούτερ; Αυτοί κι αν μπορούν να σου πουν τι πάει λάθος.

Όσο για τις ηλικίες, μην έχεις καμία έγνοια. Μιας και είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, σου θυμίζω μια φράση που χρησιμοποιούν πολύ στην Αγγλία όταν εξηγούν γιατί παίζουν στην Premier League 17χρονοι και 18χρονοι. If he’s good enough, he’s old enough. Αυτό να έχεις υπόψη σου. Αν είναι αρκετά καλός, η ηλικία δεν έχει καμία σημασία. Προχώρα και μην ακούς κανέναν…