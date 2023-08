Τουλάχιστον 17 εργάτες νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων από την κατάρρευση γέφυρας στην Ινδία

Τουλάχιστον 17 εργάτες σκοτώθηκαν σήμερα 23/8 και πολλοί περισσότεροι εκφράζονται φόβοι ότι έχουν εγκλωβιστεί μετά την κατάρρευση μιας υπό κατασκευή σιδηροδρομικής γέφυρας στο κρατίδιο Μιζοράμ της βορειοανατολικής Ινδίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Σαϊράνγκ, μια πόλη που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κρατιδίου, την Αϊζουάλ, ανέφερε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων X (πρώην Twitter) ο Ζοραμτάνγκα, επικεφαλής της κυβέρνησης του Μιζοράμ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι περίπου 35-40 εργάτες εργάζονταν στον τόπο του δυστυχήματος όταν αυτό συνέβη.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και παρέχεται κάθε πιθανή βοήθεια σε αυτούς που επλήγησαν», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

