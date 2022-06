Τουλάχιστον 250 νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 5,9 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες Τρίτη.

Ένας αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης δήλωσε στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών που ξεπερνά τους 250 είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, ενώ ακόμα 150 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 44 χιλιομέτρων από τη νοτιοανατολική πόλη Χοστ.

#BREAKING According to the Taliban spokesman, due to last night's earthquake (magnitude 6.1), hundreds of people killed and wounded in four districts of #Paktika Province of Afghanistan. According to the sources more than 255 people have lost their lives & around 155 are injured pic.twitter.com/26cXbDYhqk — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) June 22, 2022

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα του Αφγανιστάν, του Πακιστάν και της Ινδίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, που επικαλείται το Reuters.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον σεισμό στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, καθώς και στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Earthquake kills more than 250 in Afghanistan, most devastating in Paktika province, 1250 injured so far in last night's quake, rescue teams begin relief work.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/3fxPuq0D9h — KNN (@KNN_NEWS_) June 22, 2022

Afghanistan earthquake: at least 130 dead after 6.1 magnitude quake strikes https://t.co/Et0b6XU2qH — EMSC (@LastQuake) June 22, 2022

«Δυστυχώς, χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, ο οποίος σκότωσε και τραυμάτισε εκατοντάδες συμπατριώτες μας και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια», έγραψε στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπιλάλ Καρίμι.

«Καλούμε όλες τις υπηρεσίες βοήθειας να στείλουν αμέσως ομάδες στην περιοχή για να αποτραπεί περαιτέρω καταστροφή».

Unconfirmed news & photos of casualties & destruction are coming from the different parts of the south east of #Afghanistan after the last night’s #earthquake. It is said that dozens are died in Geyan, Spere & some other districts of Paktika & Khost. More details to come. pic.twitter.com/opHE7ZTXnZ — Kabir Haqmal (@Haqmal) June 22, 2022