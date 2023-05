Τουρκία: Νικητή τον Ερντογάν δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικράτησε του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Τουρκίας με ποσοστό και διατηρεί την κυριαρχία του στην πολιτική σκηνή της χώρας για μια τρίτη δεκαετία.

Με την καταμέτρηση στο 98,22%, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνει ποσοστό 52,12%, έναντι 47,88 του Κιλιτσντάρογλου, και η νίκη του θεωρείται πλέον δεδομένη.

Ήδη, υποστηρικτές του έχουν βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την τρίτη 5ετή θητεία του.

