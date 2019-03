Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι «ανοικτό» σε μια μακρά παράταση του Brexit, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης ενώπιον των Ευρωβουλευτών.

«Δεν μπορείτε να προδώσετε τα έξι εκατομμύρια Βρετανών που υπέγραψαν υπέρ της αναστολής του άρθρου 50 (σ.σ. περί αποχώρησης από την Ε.Ε.), ούτε το ένα εκατομμύριο πολιτών που διαδήλωσαν πρόσφατα κατά του Brexit, αλλά και την ολοένα αυξανόμενη πλειονότητα που επιθυμεί η Βρετανία να παραμείνει στην Ενωση», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τουσκ, κατά τη σύντομη ομιλία του.

Μάλιστα, με ανάρτησή του στο Twitter, αμέσως μετά, πρόσθεσε ότι η Ευρωβουλή θα πρέπει να σκεφτεί το σενάριο της μακράς παράτασης, αν η Βρετανία επιθυμεί να αναθεωρήσει τη στρατηγική της.

Appeal to EP: You should be open to a long extension, if the UK wishes to rethink its strategy. 6 million people signed the petition, 1 million marched. They may not feel sufficiently represented by UK Parliament but they must feel represented by you. Because they are Europeans.

