Τραγωδία στη Γαλλία:11 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε εξοχικό που φιλοξενούσε ΑμεΑ

Στους 11 ανέρχονται οι νεκροί μετά από πυρκαγιά σε εξοχική κατοικία που φιλοξενούσε άτομα με αναπηρίες στην ανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί, γύρω στις 6:30 (τοπική ώρα), την ώρα που οι φιλοξενούμενοι και οι συνοδοί φροντιστές τους κοιμούνταν στο διώροφο κτίριο στην πόλη Βίτζενχάιμ, περίπου 70 χλμ νότια του Στρασβούργου.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν 11 θύματα», ανέφερε η βοηθός εισαγγελέας Νάταλι Κιλβάσερ σε δημοσιογράφους, καθώς η πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν και άλλοι αξιωματούχοι βρίσκονταν στον χώρο της τραγωδίας.

Ένας πυροσβέστης ανέφερε στην κ. Μπορν ότι οχτώ νεκροί ανασύρθηκαν από τον τόπο της τραγωδίας, ενώ άλλοι τρεις πιστεύεται ότι έχουν εντοπιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι δέκα από τα θύματα είναι άτομα με αναπηρίες και ένα άτομο είναι εκ των φροντιστών.

Την εξοχική κατοικία ενοικίαζαν για την περίοδο του καλοκαιριού δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις που φροντίζουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, με την κάθε μία από τις οργανώσεις να χρησιμοποιεί έναν όροφο του κτιρίου. Συνολικά διέμεναν εκεί 28 άτομα, από τα οποία κατάφεραν να διαφύγουν τα 17.

Η φωτιά κατέστρεψε περίπου τα 2/3 του κτιρίου και η έρευνα για τη διευκρίνιση της αιτίας της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη. Η κ. Κιλβάσερ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι είναι πιθανό η φωτιά να ξεκίνησε από χαμηλά και να έκαιγε για κάποια ώρα, πριν επεκταθεί και καταστρέψει την κατοικία. Τα άτομα που αγνοούνται εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 25-50 ετών, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο της πόλης.

