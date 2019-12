Το πρόβλημα διαχείρισης του θυμού της πρέπει να λύσει η ακτιβίστρια για το περιβάλλον, Γκρέτα Τούνμπεργκ, σύμφωνα με τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με tweet του στη συγγραφέα Roma Downey, η οποία έκανε ανάρτηση για να συγχαρεί τη Γκρέτα για τη βράβευσή της ως πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019