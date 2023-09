Τρεις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 78η Σύνοδο της ΓΣ ΟΗΕ

Επιτάχυνση της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και δημιουργία παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων για να διευκολυνθεί η επίτευξη των κοινών στόχων, είναι οι τρεις προτεραιότητες στις οποίες θα επικεντρωθεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατά την 78η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν, αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παραστεί στην 78η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μάρος Σέφτοβιτς, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Ζοζέπ Μπορέλ, η Αντιπρόεδρος Ντούμπραβκα Σούιτσα και οι Επίτροποι Ίλβα Γιόχανσον, Γιάνεζ Λέναρτσιτς, Γιούτα Ουρπιλάινεν και Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους θα διοργανώσουν και θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και συνεδριάσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, ενώ θα έχουν διάφορες διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, προστίθεται.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η 78η σύνοδος διεξάγεται σε ένα πλαίσιο περίπλοκων κρίσεων και συγκρούσεων, όπως ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι παγκόσμιες συνέπειές του και η κατάσταση στο Σαχέλ.

«Το άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο των ανθρωπιστικών αναγκών, η κλιματική έκτακτη ανάγκη, οι κρίσεις στον τομέα της υγείας, καθώς και η διάβρωση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως αποτελούν προκλήσεις τις οποίες καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη. Η αποτελεσματική πολυμερής προσέγγιση αποτελεί τη μοναδική επιλογή που διασφαλίζει ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο», σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι στη φετινή Γενική Συνέλευση η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα επικεντρωθούν σε τρεις κύριες προτεραιότητες: επιτάχυνση της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και δημιουργία παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων για να διευκολυνθεί η επίτευξη των κοινών μας στόχων.

«Οι προτεραιότητες αυτές θα διαμορφώσουν τη δράση της ΕΕ στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών το επόμενο έτος», αναφέρεται.

Στο μεταξύ, η ΕΕ θα διοργανώσει ή θα συνδιοργανώσει διάφορες εμβληματικές εκδηλώσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Τη Δευτέρα ο κ. Μπορέλ θα συνδιοργανώσει υπουργική συνάντηση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, από κοινού με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Η Επίτροπος Ουρπιλάινεν θα προεδρεύσει συνεδρίασης υψηλού επιπέδου για τη στρατηγική «Global Gateway» της ΕΕ και τη στήριξη της ΕΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Την Τρίτη η Αντιπρόεδρος Σούιτσα θα συνδιοργανώσει και θα εκφωνήσει ομιλία στην παράλληλη εκδήλωση «Τα παιδιά ως παράγοντες αλλαγής» («Children as Agents of Change») για την επιτάχυνση της υλοποίησης των ΣΒΑ. Επίσης την Τρίτη ο Επίτροπος Σινκεβίτσιους θα εκπροσωπήσει την ΕΕ στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου για τη φύση και τον άνθρωπο με τίτλο «Από τη φιλοδοξία στη δράση» («From Ambition to Action»), η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της υλοποίησης του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα.

Την Τετάρτη ο κ. Μπορέλ θα συμπροεδρεύσει, από κοινού με την Αίγυπτο, της 13ης υπουργικής συνάντησης του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας. Η κ.Σούιτσα θα συμπροεδρεύσει, από κοινού με την ΕΕ, το Βέλγιο, τη Μάλτα και τα Ηνωμένα Έθνη, συνεδρίασης υποστήριξης υψηλού επιπέδου για τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις. Ο κ. Λέναρτσιτς θα συμπροεδρεύσει υπουργικής εκδήλωσης δωρητών για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν και την ευρύτερη περιοχή, με τίτλο «Το κόστος της αδράνειας» (The Cost of Inaction»).

Η κ. Ουρπιλάινεν θα συνδιοργανώσει, από κοινού με την Μποτσουάνα, την UN-AIDS και τις ΗΠΑ, εκδήλωση υψηλού επιπέδου για τις τρέχουσες εργασίες εξάλειψης του AIDS και προστασίας από μελλοντικές πανδημίες.

Την Πέμπτη ο κ. Λέναρτσιτς θα συνδιοργανώσει, από κοινού με το Βέλγιο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα σε εύθραυστα και ευάλωτα περιβάλλοντα.

Επίσης, την ίδια ημέρα θα συμπροεδρεύσει, από κοινού με τη Σουηδία και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, παράλληλης εκδήλωσης υψηλού επιπέδου για την κάλυψη του ελλείμματος χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας.