Τριπλή διάκριση της MSPS στα φετινά βραβεία “Carob Awards”

Τρία βραβεία απέσπασε η εταιρεία MSPS Cyprus στα «Carob Awards», που διοργάνωσε για 2η φορά ο Σύνδεσμος Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ) σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και πληροφοριών (ΓΤΠ), την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Σκοπός των συγκεκριμένων βραβείων είναι η ανάδειξη της δημιουργικότητας στη διαφήμιση – σε όλες τις εκφράσεις της, ανεξαρτήτων ΜΜΕ ή μορφών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης η ανάδειξη και αναγνώριση του ταλέντου και της σκληρής δουλειάς των στελεχών που εργάζονται στο χώρο της διαφήμισης στην Κύπρο.

To Gold Carob πήρε για την ιδέα του «Lidl Food Academy On the Go». Πρόκειται για μια πλήρως εξοπλισμένη, καλαίσθητη κουζίνα σε κουτί, στην οποία μπορούν να γίνουν μαγειρικά σόου και να προωθηθούν τα προϊόντα Lidl μέσω μοναδικών εμπειριών για τους καταναλωτές. Λειτουργεί με μπαταρίες λιθίου και φωτοβολταϊκά πάνελ, καθιστώντας την κουζίνα μηδενικών εκπομπών με αυτονομία ενέργειας, και φυσικά, μεταφέρεται παντού!

To Silver Carob πήρε για το “Vantastic”, το Van της Lidl που ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Από σχολεία και πανεπιστήμια μέχρι παραλίες και πλατείες. Για να κεράσει λιχουδιές, να μοιράσει καλούδια, ευχές και αγάπη τις γιορτές και όχι μόνο, να πει «ευχαριστώ» στον κόσμο και να ταξιδέψει τη φιλοσοφία της Lidl Κύπρου όσο πιο μακριά γίνεται.

Το Bronze Carob πήρε για το “Sustainable Gastronomy”. Τον 1ο διαγωνισμό Βιώσιμης Γαστρονομίας, που διοργανώθηκε για να ενισχύσει τη θέση της Lidl Κύπρου ότι βρίσκεται στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Διάφορες μαγειρικές σχολές διαγωνίσθηκαν για την ανάδειξη του πιο νόστιμου, βιώσιμου μενού το οποίο πληρούσε συγκεκριμένα κριτήρια βιώσιμης γαστρονομίας, όπως η εποχικότητα και εντοπιότητα των πρώτων υλών, η κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά την παρασκευή, το μέγεθος της μερίδας, η χρήση βιώσιμων προϊόντων και η ανακυκλωσιμότητητα των συσκευασιών.

Η MSPS (Market Support Promotion Services) Cyprus Ltd, είναι μια βραβευμένη εταιρεία που εστιάζει στο PR, στο Experiential Marketing, στο Trade Support και γενικότερα στις δράσεις BTL.

Διαχρονικός στρατηγικός της στόχος είναι να τοποθετεί τα brands που αντιπροσωπεύει στο επίκεντρο, μετατρέποντας τα συναρπαστικές αξέχαστες εμπειρίες για τον καταναλωτή.

Χρησιμοποιώντας διαδραστικές τακτικές, την τεχνολογία, και δημιουργική στρατηγική σκέψη σχεδιάζει και υλοποιεί ευφάνταστες βιωματικές εμπειρίες για τους καταναλωτές, ενδυναμώνοντας τη σχέση τους με το brand.

Ανήκει στον όμιλο Gnomi Group που απέσπασε 17 συνολικά βραβεία στα φετινά Carob Awards.