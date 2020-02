Ένα αεροσκάφος της Pegasus Airlines βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Τα πλάνα από το σημείο απεικόνισαν την άτρακτο να έχει κοπεί στα δύο και να έχει ξεσπάσει φωτιά, ενώ αποκολλήθηκε και η “ουρά”.

Όπως μετέδωσαν τα τουρκικά media, το ατύχημα έγινε κατά την προσγείωση, ενώ δεν σκοτώθηκε κανείς από τους 177 επιβαίνοντες, με όλους να απεγκλωβίζονται επιτυχώς. Το αεροσκάφος που ερχόταν από τη Σμύρνη “προσγειώθηκε” σε παράπλευρο δρόμο.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν νεκροί σε δηλώσεις του στο CNN Turk. Ο διάδρομος προσγείωσης ήταν ολισθηρός εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Κωνσταντινούπολη.

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως έγινε εν συνεχεία γνωστό από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά. Μια εκπρόσωπος τύπου της Pegasus Airlines επιβεβαίωσε το ατύχημα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το αεροδρόμιο Sabiha Gökçen έχει κλείσει προσωρινά και όλα τα αεροσκάφη ανακατευθύνονται προς το διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

An aircraft overrun the runway at Istanbul Sabiha Gökçen Airport. According to the first images the flames rise from the plane divided into 2 https://t.co/QK2F3v8qIJ via @gztcom #Turkey pic.twitter.com/Jw1pHp64nX

