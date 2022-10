Παράθυρα/ Ορίζοντας

‘Τσέπες’ τεχνών και εξερεύνησης!

Το 9ο Buffer Fringe στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2022

Από το 2014, το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe – που διοργανώνεται από το Σπίτι της Συνεργασίας – φιλοξενεί καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών από την Κύπρο και όλο τον κόσμο. Προωθεί πειραματικά ‘fringe’ έργα και δίνει χώρο σε καλλιτέχνες να δημιουργήσουν, να αντισταθούν, να ξεκινήσουν διαλόγους, και να μοιραστούν τη ξεχωριστή τους οπτική γωνία.

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, στο Βιβλιοπωλείο Rüstem

Ο Λιβανέζος σκηνοθέτης/περφόρμερ Raffi Feghali επιμελείται αφηγήματα και περιβάλλοντα καταβύθισης (immersion) στους χώρους του Βιβλιοπωλείου Rüstem, για την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.

Το πρώτο μέρος της βραδιάς ξεκινά με το μουσικοαφηγηματικό ταξίδι της παράστασης ΚΑΝΕΝΑΣ του Θεάτρου ERGO [Κύπρος], βασισμένo στις περιπέτειες του Οδυσσέα, όπως καταγράφηκαν στα λογοτεχνικά έργα-σταθμούς του Ομήρου, του Joyce και του Καζαντζάκη. Η εικαστική παράσταση Ilk: A Queer Arab Dichotomy του Λιβανέζου Ahmad BaBa θέτει ερωτήματα σχετικά με την κούηρ αραβική μουσουλμανική ταυτότητα. Για το δεύτερο μέρος, η ισπανική Compañia Encuentro παρουσιάζει ‘έναν πόλεμο μεταξύ μας’, Una Guerra Entre Nosotros, μια χορευτική παράσταση για τη σχέση δύο αντρών και θέματα όπως την αγάπη, το θάνατο, και την ομοφοβία. Ο Inal Bilsel [Κύπρος] κλείνει τη βραδιά με τη Nostalgia for the Future – μια ζωντανή παράσταση ηλεκτρονικής μουσικής με πολυμέσα, παρασύροντας τους θεατές σε νοσταλγία για ένα μέλλον που δεν έφτασε ποτέ.

Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ

Η συγγραφέας Kat Kats [Κύπρος/Αυστραλία] και οι σκηνοθέτες Bryce Ives [Αυστραλία] και Μαρία Βαρνακκίδου [Κύπρος] αποτελούν την ομάδα επιμελητών της δεύτερης μέρας, Σάββατο 8 Οκτωβρίου, και μας προσκαλούν «to think inside the [black] box: να μεταμορφώσουμε τον κλειστό χώρο του Θεάτρου Πόλης – και να τον αφήσουμε να μεταμορφωθεί».

Για το πρώτο μέρος της βραδιάς, οι Die Wolke Art Group από την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τη χοροθεατρική παράσταση Poetics of Space, μια μελέτη για την αντίληψη του χώρου και της οικειότητας. Ακολουθούν οι Compagnie Inflexions από τη Γαλλία, που προσκαλούν τους θεατές να ακούσουν και να χορέψουν την ποίηση και τον ήχο, στη διαθεματική τους παράσταση As We Drove Short Short Horizon-Line. Στο δεύτερο μέρος, ένα POLYDRAMA παρουσιάζει ο ody icons [Κύπρος/Ελλάδα], μια διαθεματική μουσική παράσταση για το κούηρ, την παράδοση, την κοινωνική πάλη, το σκοτάδι και το φως, τη μοναξιά και τη συλλογικότητα. Τέλος, η Βασιλική Αναστασίου και η εικοσαμελής χορωδία γυναικείων φωνών Amalgamation [Κύπρος] προτείνουν ηχοτοπία, αρχέγονους ήχους, τραγούδια, ψιθύρους και νανουρίσματα στην παράσταση Που Δύσην ως Ανατολήν….

Κυριακή 9 Οκτωβρίου, Ουδέτερη Ζώνη Λήδρα Πάλας, Τάφρος, Σπίτι της Συνεργασίας

Για την τρίτη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, η ιστορικός τέχνης Derya Ulubatli [Κύπρος], μεταμορφώνει την ουδέτερη ζώνη στο Σπίτι της Συνεργασίας σε ένα χώρο συνάντησης, σε «μια ‘τσέπη’ όπου καλλιτέχνες μπορούν να δημιουργήσουν καινούργια αφηγήματα με τους θεατές, και με τους Άλλους».

Στην περφόρμανς/εγκατάσταση STATE, η διαθεματική καλλιτέχνης Μελίτα Κούτα [Κύπρος] προτείνει την εγκαθίδρυση, ανάπτυξη και πτώση ενός ‘κράτους’ στην ουδέτερη ζώνη, σε διάστημα 24 ωρών. Η καλλιτέχνης Fatosh Olgacher [Κύπρος] παρουσιάζει την εγκατάσταση ΚΥΠ|RIS με δύο ταινίες βασισμένες στις εμπειρίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κατά την περίοδο 1974-2004. Ο Martín Álvarez [Ολλανδία] και η ομάδα του παρουσιάζουν τη διαδραστική συναυλία κλασσικής μουσικής και λογοτεχνίας Where Words Become Music, με την οποία εξερευνούν την πιθανότητα επικοινωνίας ενός οικουμενικού μηνύματος χωρίς τη χρήση γλώσσας. Στη Μουζουρού, οι Tera Group παρουσιάζουν μια ιστορία απαγορευμένης αγάπης με μουσική και τσιαττιστά/actisma στα ελληνικά και στα τουρκικά.