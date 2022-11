Twitter: Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε επίσημα συνδρομή για το μπλε τικ

Γνωστοποιήθηκε η νέα τιμή για τους συνδρομητές του Twitter Blue (την προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία της εταιρείας) από τον καινούργιο ιδιοκτήτη του Twitter, Ίλον Μασκ.Ενδιαφέρον εμφανίζει ωστόσο ο τρόπος που το αποκάλυψε, μέσα από tweet του, απαντώντας στον συγγραφέα Στίβεν Κινγκ.

Ο τελευταίος σχολίασε τα δημοσιεύματα για αύξηση του κόστους συνδρομής του Twitter Blue, στα 19,99 δολάρια ανά μήνα από τα 4,99 δολάρια ανά μήνα που είναι μέχρι σήμερα, με τον Μασκ να απαντά στον συγγραφέα λέγοντας:

«Κάπως πρέπει να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Το Twitter δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στους διαφημιστές. Στα 8 δολάρια τον μήνα».

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022