Η UBS συμφώνησε να αγοράσει την Credit Suisse για πάνω από 2 δισ. δολάρια

H ελβετική τράπεζα UBS συμφώνησε να εξαγοράσει την Credit Suisse ύστερα από αύξηση του προσφερόμενου τιμήματος σε πάνω από 2 δισ. δολάρια, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας οι ελβετικές αρχές θα αλλάξουν την νομοθεσία έτσι ώστε να παρακάμψουν την αποδοχή της συμφωνίας από τη γενική συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν τη Δευτέρα.

Η συμφωνία αφορά στο σύνολο των μετοχών και θα υπογραφεί σήμερα το απόγευμα σε τιμή που θα είναι χαμηλότερη από το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή μετέδωσαν επίσης οι Financial Times.

Νωρίτερα σήμερα, το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit Suisse είχε απορρίψει προηγούμενη πρόταση να εξαγοραστεί από την UBS προς ένα δισ. δολάρια, γιατί θεώρησε ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά από μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS, πιέστηκε από τις αρχές να οριστικοποιήσει οπωσδήποτε σήμερα την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse με την ελπίδα να αποφευχθεί μια κατάρρευση και ένα μεταδοτικό κύμα πανικού στις αγορές αύριο, Δευτέρα.

Επίσης είχε γίνει γνωστό ότι οι Ελβετικές αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μερική ή ολική κρατικοποίηση της Credit Suisse, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η εξαγορά από την UBS.

O Τζάστιν Σαν της Tron προσέφερε 1,5 δισ.

Το ενδιαφέρον του για την εξαγορά της Credit Suisse είχε εκδηλώσει με ανάρτησή του στο Twitter ο επιχειρηματίας Τζάστιν Σαν.

Ο ιδιοκτήτης της Tron, πλατφόρμας η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, υποστήριξε ότι ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά 1,5 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της Credit Suisse, προκειμένου «να την βάλει στον κόσμο του Web3.0».

.@UBS‘s bid for @CreditSuisse falls short. I would like to propose my own offer of $1.5 billion to acquire Credit Suisse and integrate it into the Web3.0 world. Switzerland has been one of the most crypto-friendly countries in the world.

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) March 19, 2023