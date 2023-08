UNICEF: Πάνω από 8.000 παιδιά έχουν μολυνθεί από τη χολέρα μέχρι στιγμής φέτος στο Κονγκό

Πάνω από 8.000 παιδιά ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών μολύνθηκαν από χολέρα τους πρώτους επτά μήνες της χρονιάς στην επαρχία Βόρειο Κίβου της ΛΔ Κονγκό, έκανε γνωστό χθες Παρασκευή η UNICEF, σημαίνοντας συναγερμό μπροστά «στη χειρότερη κρίση» εξαιτίας της ασθένειας από το 2017.

Στην επαρχία αυτή, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, μαίνονται επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ένοπλες συγκρούσεις, που πολύ συχνά προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμών.

Σε όλη τη χώρα, έχουν επιβεβαιωθεί 31.342 κρούσματα χολέρας και 230 θάνατοι τους πρώτους επτά μήνες του 2023, με μεγάλο μέρος των ανθρώπων που μολύνθηκαν και πέθαναν να είναι παιδιά, σημείωσε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία.

Στην επαρχία που πλήττεται περισσότερο, το Βόρειο Κίβου, καταμετρώνται πάνω από 21.400 κρούσματα, εκ των οποίων πάνω από 8.000 είναι παιδιά κάτω των πέντε ετών, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δημόσιας Υγείας της ΛΔ Κονγκό που επικαλείται η UNICEF.

«Το μέγεθος της επιδημίας της χολέρας και η καταστροφή που απειλεί να φέρει πρέπει να προκαλέσουν συναγερμό», τόνισε η Σαμέζα Αμπντούλα, συντονίστρια της UNICEF για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στη ΛΔ Κονγκό, με βάση την Γκόμα.

Σύμφωνα με την ίδια αξιωματούχο, υπάρχει κίνδυνος η επιδημία να συνεχίσει «να εξαπλώνεται σε καταυλισμούς εκτοπισμένων, όπου ήδη τα συστήματα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και ο πληθυσμός –ειδικά τα παιδιά– είναι πολύ ευάλωτος στην ασθένεια και δυνητικά στον θάνατο».

Το 2017, επιδημία χολέρας έπληξε σχεδόν όλες τις περιοχές της πελώριας χώρας, ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Κινσάσα: καταγράφτηκαν 55.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και πάνω από 1.100 θάνατοι, υπενθύμισε.

Στη ΛΔ Κονγκό καταμετρήθηκαν πάνω από ένα εκατ. νέοι εκτοπισμένοι το πρώτο τρίμηνο του 2023, εν μέσω έξαρσης της βίας στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωνε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στα μέσα Ιουνίου.

«Στους καταυλισμούς εκτοπισμένων επικρατούν συνθήκες υπερπληθυσμού», που διευκολύνουν «τη μετάδοση της χολέρας», υπογράμμισε η UNICEF.

Η Γιούνισεφ απευθύνει έκκληση για χρηματοδότηση 62,5 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να ενισχυθούν οι δραστηριότητες πρόληψης και αντίδρασης στην επιδημία χολέρας τους προσεχείς πέντε μήνες, για να προσφέρει βοήθεια σε 1,8 εκατ. ανθρώπους, ανάμεσά τους 1 εκατ. παιδιά, ανέφερε και τόνισε πως μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει παρά «το 9%» του ποσού που ζητεί.

Στο Βόρειο Κίβου οι μαζικοί εκτοπισμοί πληθυσμών οφείλονται στη βία που συνδέεται με την εξέγερση του M23, ένοπλου κινήματος που αποτελείται κατά πλειονότητα από μέλη της φυλής Τούτσι, ξαναπήρε τα όπλα στα τέλη του 2021 κι έχει κυριεύσει αχανείς εκτάσεις βόρεια από την Γκόμα.

