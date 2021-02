Valentine’s Web Offer από την Nespresso Essenza Mini Espresso μηχανή 59€ με την αγορά 10 συσκευασιών καφέ

Η προσφορά ισχύει από 2 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως αποκλειστικά στο e-shop www.nespresso.com.cy ή στο Nespresso App http://onelink.to/nespressocy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Nespresso καλέστε μας στο 8000 22 33, οι εξιδικευμένοι Coffee Specialist της Nespresso είναι διαθέσιμοι για να σας καθοδηγήσουν στην επιλογή των ποικιλιών καφέ και της μηχανής σας, και να σας προτείνουν τον τρόπο παράδοσης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Τρόποι παράδοσης:

Παραλαβή παραγγελίας σε 1 ώρα από τις Nespresso Boutiques στην Στασικράτους ‘Αλφα Μέγα, The Mall of Cyprus και Nicosia Mall στην Λεύκωσια και από τις Nespresso Boutiques στη Λεμεσό στο Olympic Residence και My Mall.

Παραλαβή από courier σε 48 ώρες

Standard Home Delivery: Μέχρι 3 εργάσιμες μέρες