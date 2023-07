Βάλερυ Κοντάκου: Πιστεύω στην ειλικρίνεια, όταν αποφασίζεις να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ

Ο Αντώνης Γεωργίου συναντάει δημιουργούς που συμμετέχουν με ντοκιμαντέρ τους στο φετινό 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού που θα διεξαχθεί από την 1η μέχρι και τις 8 Αυγούστου 2023, στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, στη Λεμεσό

Γιατί γυρίζεις ντοκιμαντέρ; Γιατί σε ενδιαφέρει αυτό το είδος ταινίας;

Μου αρέσουν οι αληθινές ιστορίες. Ενθουσιάζομαι με εμπειρίες ανθρώπων που είναι διπλανοί μας. Είμαστε πηγή.

Πείτε μας λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας σας. Γιατί επέλεξες αυτό το θέμα

για να ασχοληθείς;

Ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας είναι η Τσέλι Ουίλσον, μια γυναίκα που έζησε μια απίθανη ζωή, πάντα παίρνοντας τις καταστάσεις στα χέρια της. Δημιούργησε/κατεύθυνε την πορεία της.

Πόσο εύκολο ήταν να γυριστεί το ντοκιμαντέρ;

Όπως τα περισσότερα ντοκιμαντέρ, ήθελε πολύ υπομονή και επιμονή. Το πιο δύσκολο ήταν να πείσουμε τα παιδιά και εγγόνια της να μοιραστούν μαζί μας(και τον υπόλοιπο κόσμο!) τις ιστορίες τους για την Τζέλι.

Πόσο σημαντικό για την δουλειά σας είναι η συμμετοχή σας σε Φεστιβάλ όπως το

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού;

Πολύ σημαντικό, οι ταινίες τελειώνουν όταν τις βλέπουν οι θεατές.

Τι είναι για σας το «καλό» ντοκιμαντέρ; Να είναι αιχμηρό και με θέση;

Αντικειμενικό; Πόσο αντικειμενικό μπορεί/πρέπει να είναι το όποιο ντοκιμαντέρ;

Δεν ξέρω αν θα έλεγα αντικειμενικό σαν πρώτο κριτήριο. Καλή ιστορία, δραματική εξέλιξη, και κινηματογραφική/οπτική αισθητική. Πιστεύω στην ειλικρίνεια, όταν αποφασίζεις να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ, είναι μια πρόταση να δουν και άλλοι κατι από τα δικά σου μάτια, δεν κάνεις διαφημιστικό, απλώς μοιράζεσαι εμπειρίες με άλλους.

The Queen of the Deuce / Η Βασιλισσα της Νεας Υορκης

18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Χαρουπόμυλος Λανίτη, Λεμεσος

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, 22:30