Βάσκικη μονομαχία με φόντο την Ευρώπη

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Επτά αγωνιστικές έμειναν στην Primera Division και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος τα παιχνίδια είναι κομβικά, αφού πέραν του τίτλου που έχει κριθεί από νωρίς υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, ειδικά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Δύο από τις ομάδες που τα διεκδικούν, η Οσασούνα και η Σοσιεδάδ, τίθενται απόψε αντιμέτωπες στην Παμπλόνα σε ένα βάσκικο ντέρμπι που κρίνει πολλά.

Η Οσασούνα ψάχνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο από δύο δρόμους. Μέσω του πρωταθλήματος, όπου προς το παρόν είναι εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, αν και προέρχεται από «διπλό» επί της Κάντιθ, και μέσω του Κυπέλλου, αφού βρίσκεται στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αν κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι… Ευρωπαία. Η Σοσιεδάδ θεωρεί βέβαιη την παρουσία της στην Ευρώπη και του χρόνου και αυτό που επιζητά είναι να παραμείνει στην τετράδα του Champions League! Προς αυτή την κατεύθυνση η ισοπαλία που πήρε στην έδρα της Μπέτις στην εμβόλιμη αγωνιστική μεσοβδόμαδα ήταν πολύ σημαντική, αφού κράτησε βασικό αντίπαλο στη μάχη για την τετράδα στο -6.

Η νίκη της Οσασούνα δίνει 3.48, η ισοπαλία είναι στο 3.26 και η νίκη της Σοσιεδάδ έχει απόδοση 2.46 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η Οσασούνα έχει τρία GG στα 4 τελευταία παιχνίδια στη La Liga και τέσσερα over 2.5 γκολ στα 6 τελευταία ματς. Από την άλλη η Σοσιεδάδ έχει επτά NG στα εννέα τελευταία ματς πρωταθλήματος και εννέα under 2.5 γκολ στα δέκα τελευταία παιχνίδια. Απόψε το GG θα το βρείτε με απόδοση 2.05 και το NG στο 1.72, ενώ το over 2.5 γκολ δίνει 2.45 και το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.55 στον Stoiximan.

Τα 6 τελευταία εκτός έδρας ματς της Σοσιεδάδ ήταν under 2.5 γκολ. Γενικά το 70% των αγώνων της στο φετινό πρωτάθλημα ήταν under 2.5 γκολ, επιλογή που θα βρείτε σήμερα στο 1.55, με το over 2.5 γκολ να δίνει 2.45 στον Stoiximan. Στο 60% των αγώνων της Σοσιεδάδ μπήκαν περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ποντάρισμα που δίνει 2.07. Αν βλέπετε περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο απόψε, ποντάρετε στο 2.20. Η Οσασούνα δέχτηκε την πρώτη κάρτα του αγώνα στα 22 από τα 31 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα! Το ενδεχόμενο να δεχτεί και απόψε την πρώτη κάρτα δίνει 1.75, ενώ η αντίστοιχη απόδοση για τη Σοσιεδάδ είναι 1.93.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του και να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς του!