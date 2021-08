Βαβυλωνιακή πλάκα 3.700 ετών ίσως το αρχαιότερο δείγμα εφαρμοσμένης γεωμετρίας

Αυστραλός μαθηματικός ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τις ρίζες της εφαρμοσμένης γεωμετρίας, σε μία πήλινη Βαβυλωνιακή πλάκα, ηλικίας περίπου 3.700 ετών. Η πλάκα, που χρονολογείται μεταξύ του 1900 και 1600 π.Χ., είχε ανακαλυφθεί στο κεντρικό Ιράκ, το 1894 και όλα αυτά τα χρόνια βρισκόταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτή η σημασία της για την ιστορία των μαθηματικών.

Η πλάκα με την ονομασία ‘Si.427’, η οποία δημιουργήθηκε από κάποιον Βαβυλώνιο “τοπογράφο”, μελετήθηκε από τον Ντάνιελ Μάνσφιλντ, διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ, ο οποίος έκανε και τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Foundations of Science».

Σύμφωνα με τον ίδιο, “πρόκειται για το μοναδικό γνωστό παράδειγμα κτηματολογικού “εγγράφου” από την αρχαία Βαβυλωνιακή περίοδο του 1900-1600 π.Χ. και αφορά ένα σχέδιο που χρησιμοποιούσαν οι “τοπογράφοι” για να καθορίζουν τα χερσαία όρια”.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, περιέχει νομικές και γεωμετρικές λεπτομέρειες σχετικά με ένα κτήμα που χωρίστηκε μετά την πώληση ενός τμήματός του.

