Παγκόσμια θλίψη προκαλούν οι εικόνες που φτάνουν από το Παρίσι και την εκκλησία της Παναγίας των Παρισίων πoυ παραδόθηκε στις φλόγες αργά το απόγευμα της Δευτέρας και έχει υποστεί σχεδόν ολική καταστροφή.

Η πυρκαγιά κατέκαψε σε μία ώρα το μεγαλύτερο μέρος της 900 χρονών εκκλησίας ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πτώση της οροφής του κτιρίου.

Σοκ προκαλεί και η στιγμή της κατάρρευσης του κεντρικού κωδωνοστασίου της εκκλησίας:

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν θύματα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Παναγία των Παρισίων, ενώ έχει αποκλειστεί περιμετρικά σε μεγάλη ακτίνα η περιοχή γύρω από τον καθεδρικό ναό, στο κέντρο του Παρισιού.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, τα έργα ανακατασκευής του Ναού είχαν κοστολογηθεί με το ποσό των έξι εκατ. ευρώ και είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2018.

O Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουήλ Μακρόν μέσω τουίττερ εξέφρασε τη θλίψη του για την πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει το θρυλικό παγκόσμιο μνημείο.

«Η κυρία των Παρισίων στις φλόγες. Θλίψη σε ένα ολόκληρο έθνος. Η σκέψη μου σε όλους τους Καθολικούς και όλους τους Γάλλους. Όπως όλοι οι συμπατριώτες μας έτσι και εγώ νοιώθω λυπημένος απόψε βλέποντας αυτό το κομμάτι μας να καίγεται».

