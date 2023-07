Βίντεο: Κατέρρευσε φλεγόμενος γερανός στη Νέα Υόρκη – Δύο τραυματίες

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση ενός φλεγόμενου γερανού στη Νέα Υόρκη.

Μάρτυρας δήλωσε ότι “ακούστηκε σαν κεραυνός ή έκρηξη” και πυροσβέστες έσπευσαν να σβήνουν με λάστιχο την πυρκαγιά που ξέσπασε.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο, ο γερανός φαίνεται να χτυπάει ένα κτίριο απέναντι καθώς καταρρέει. Ξενοδοχείο σε κοντινή απόσταση έχει εκκενωθεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι δίνει μάχη με την πυρκαγιά. “Μονάδες της FDNY επιχειρούν αυτή τη στιγμή μετά από κατάρρευση γερανού και πυρκαγιά στην οδό 550 Tenth Avenue στο Μανχάταν” ανέφερε η υπηρεσία.

Crane has collapsed in Hells Kitchen, New York.pic.twitter.com/OXvMT71Unr

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 26, 2023