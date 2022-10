Βίντεο από το σημείο της έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας – Στους τρεις οι νεκροί

Βίντεο από το σημείο της έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας, όπυ διεξάγονται οι έρευνες από τις ρωσικές υπηρεσίες, έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, οι ζημιές στη γέφυρα είναι εκτεταμένες. Ο ένας οδικός διάδρομος της γέφυρας καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη του παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού και έπεσε στη θάλασσα, ενώ ζημιές, αλλά σαφώς μικρότερες, υπάρχουν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ακολουθεί το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα:

Τουλάχιστον τρεις νεκροί από την έκρηξη

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας στο Στενό του Κερτς, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού που εξερράγη στη γέφυρα της Κριμαίας έχει ταυτοποιηθεί, ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή.

Σύμφωνα νεότερες πληροφορίες, δύο από τους νεκρούς είναι οι επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που αναγνωρίστηκαν. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του φορτηγού που ήταν δηλωμένο στην περιοχή του Κράσνονταρ, ενώ έχουν αρχίσει οι έρευνες στην κατοικία του.

Consequences of the explosion on the #Crimean bridge. pic.twitter.com/F9DL7LsWBR

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022