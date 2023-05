«Βράζει» η Γιουβέντους, χαίρεται η Μίλαν

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η προτελευταία αγωνιστική στη Serie A ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο ντέρμπι! Η Γιουβέντους υποδέχεται την Μίλαν σε μία μονομαχία που απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά την ποινή αφαίρεσης βαθμών που δέχτηκε η Γιουβέντους.

Ποινή που την έφερε (από τη δεύτερη θέση) εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, με τη Μίλαν ευνοημένη από την απόφαση, να παίρνει τη θέση της στην τετράδα του Champions League. Τι άλλο θέλετε, πέρα από την παραδοσιακή τους αντιπαλότητα, για να αναμένεται ματσάρα απόψε;

Η αλήθεια είναι ότι η Γιουβέντους θα μπορούσε να είχε χτίσει μεγαλύτερη διαφορά όσο περίμενε την απόφαση για την ποινή της, αλλά είχε δείξει σημάδια κάμψης εσχάτως. Και πάνω που έδειχνε να ανεβαίνει ξανά ήρθε η «τεσσάρα» από την Έμπολι να την προσγειώσει -μαζί με την ποινή- ανώμαλα. Η Μίλαν προσπαθεί να καλύψει την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από τον τελικό του Champions League μέσω της παρουσίας της στην τετράδα της βαθμολογίας, ώστε να βρεθεί και στο επόμενο Champions League. Εκτός τελικού (στο Europa League) έμεινε και η Γιουβέντους, οπότε εδώ η ανάγκη διαχείρισης του αποκλεισμού είναι κοινή.

Η νίκη της Γιουβέντους απόψε έχει απόδοση 2.35, η ισοπαλία είναι στο 3.45 και η νίκη της Μίλαν δίνει 3.00 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Προκύπτει και από τις αποδόσεις ότι μιλάμε για ένα αρκετά ισορροπημένο και αμφίρροπο ντέρμπι. Η Γιουβέντους έχει μόνο μία νίκη στα πέντε τελευταία ντέρμπι με την Μίλαν, αλλά η Μίλαν έχει μόνο μία νίκη στις πέντε τελευταίες εξόδους της στο πρωτάθλημα.

Τα 5 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της Μίλαν στο πρωτάθλημα ήταν under 2.5 γκολ. Επίσης τα πέντε από τα επτά τελευταία ματς πρωταθλήματος της Γιουβέντους ήταν under 2.5 γκολ. Τα τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της Γιουβέντους, καθώς και της Μίλαν, ήταν GG. Το GG απόψε δίνει 1.83 και το NG είναι στο 1.91, ενώ το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.07 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.75 στον Stoiximan.

Στα 5 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι καταλογίστηκε 1 τουλάχιστον πέναλτι! Αν βλέπετε και απόψε πέναλτι, η απόδοση είναι 3.10! Γκολ-πέναλτι της Γιουβέντους δίνει 6.20 και της Μίλαν 7.20 στον Stoiximan! Το ενδεχόμενο να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες έχει απόδοση 24.00! Στα 5 τελευταία μεταξύ τους ματς η Γιουβέντους δέχτηκε την πρώτη κάρτα του αγώνα. Αν πιστεύετε ότι αυτό θα συμβεί και απόψε, η απόδοση είναι 1.85. Την ίδια απόδοση θα βρείτε και για την Μίλαν.

