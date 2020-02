Στην άμεση εκκένωση πολλών δρόμων του Σόχο, στο κεντρικό Λονδίνο προχώρησαν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε βόμβα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν είχε εκραγεί.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για την Dean Street το μεσημέρι, καθώς η βόμβα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής σε κτήριο.

Ήδη, έχουν εκκενωθεί το Soho Hotel, το Soho Theatre και το Groucho Club.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει τοποθετήσει κορδέλα ανάμεσα στην Oxford Street, την Charing Cross και την Shaftesbury Avenue.

Soho is be evacuated apparently a ww2 bomb not exploded was found @EveningStandard @itvnews @BBCNews @999London pic.twitter.com/ufCnIkIxNp

— Billy Whiteford (@BillyWhiteford) February 3, 2020