Ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί αξίας 4.500 λιρών σέρβιρε ένα εστιατόριο στο Μάντσεστερ. Ωστόσο το γεγονός έγινε κατά λάθος, όπως αποκάλυψε το ίδιο το εστιατόριο μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

Η αλυσίδα εστιατορίων Hawksmoor έχει εννέα παραρτήματα στη Βρετανία. Ειδικότητά της είναι το κρέας και τα θαλασσινά. Όμως, ένα μέλος του προσωπικού σέρβιρε ένα μπουκάλι που δεν του είχε ζητηθεί, γεγονός που η διαχείριση χαρακτήρισε λάθος.

«Στον πελάτη που κατά λάθος δόθηκε ένα μπουκάλι Chateau le Pin Pomerol 2001, που κοστίζει 4.500 λίρες στο μενού μας, χθες το βράδυ, ελπίζουμε να απολαύσατε την ώρα σας», γράφει το εστιατόριο στο Manchester.

Πάντως, η διοίκηση του εστιατορίου θέλησε να καθησυχάσει και τον υπεύθυνο υπάλληλο για το… δαπανηρό του λάθος. «Ψηλά το κεφάλι. Λάθη συμβαίνουν και σε αγαπάμε σε κάθε περίπτωση», έγραφε το tweet.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night – hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉

— Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) May 16, 2019