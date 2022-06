Βρετανία: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέο κύμα της covid-19

Καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση νέων κρουσμάτων, για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες

Εντός του μήνα περιμένουν οι κορυφαίοι επιστήμονες της Βρετανίας το ξέσπασμα ενός νέου κύματος λοιμώξεων του νέου κορωνοϊού στη χώρα, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση μετά από αρκετό καιρό.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από την Ανεξάρτητη Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα για Έκτακτες Περιστάσεις (Sage), η καθηγήτρια Christina Pagel δήλωσε πως «το νέο κύμα ξεκινά τώρα», ενώ πρόσθεσε ότι «θα έχουμε ένα νέο κύμα λοιμώξεων αυτόν τον μήνα. Τώρα ελπίζουμε ότι δεν θα είναι τόσο ισχυρό όσο τα προηγούμενα δύο κύματα και ότι μπορεί να είναι πιο αδύναμο. Αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό, ενώ ούτως ή άλλως είναι βέβαιο ότι θα δούμε περισσότερους ανθρώπους να μολύνονται».

Σύμφωνα με τον Independent, το 5ο κύμα έρχεται ενόσω οι μολύνσεις από Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, όπως αποκαλύπτουν νέα στοιχεία. Το εν λόγω άλμα πιθανότατα προκαλείται από αυξήσεις σε περιπτώσεις συμβατές με την αρχική παραλλαγή Omicron BA.1 και τις νεότερες παραλλαγές BA.4 και BA.5, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

The COVID spike is likely to be caused by increases in cases compatible with the original Omicron variant BA.1 and the newer variants BA.4 and BA.5, the ONS said https://t.co/FHvq2TZCgJ

