Εικόνες από αεροπορικές επιθέσεις κατά μελών του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από αεροσκάφη που βρίσκονται στη βάση Ακρωτηρίου, έδωσε στη δημοσιότητα το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Update: @RoyalAirForce Typhoon jets have conducted strikes on caves occupied by Daesh terrorists: Read more here ➡️https://t.co/Gm6vfQW9lX @CJTFOIR @coalition @RAFAkrotiri pic.twitter.com/c8yhDWaeyv

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 5, 2020