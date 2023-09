Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο καταδικάζει τη βία εναντίον μεταναστών

Η Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο καταδικάζει τα βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν σε Χλώρακα και Λεμεσό.

Σε ανάρτησή στον επίσημο λογαριασμό της Αρμοστείας στην πλατφόρμα Χ, @UKinCyprus, αναφέρεται ότι “καταδικάζουμε την πρόσφατη βία κατά μεταναστών σε Χλώρακα και Λεμεσό”, ενώ εκφράζεται ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης έντασης στους κατοίκους και στην κοινωνική συνοχή.

“Η Κύπρος φιλοξενεί χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί”, αναφέρει η Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία.

We condemn recent violence against migrants in Chloraka & Limassol. We’re concerned about the impact escalating tension has on residents & social cohesion. 🇨🇾 accommodates thousands of migrants & refugees, as well as millions of tourists yearly. We stand with all those affected.

