«Βροχή» εκρήξεων στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις από το πρωί

Στον απόηχο της επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας το περασμένο Σάββατο, εκρήξεις συγκλόνισαν το πρωί της Δευτέρας το Κίεβο, στην εμπόλεμη Ουκρανία, με νεκρούς και τραυματίες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

Πυραυλικά χτυπήματα δέχονται από το πρωί και οι πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ, Τερνόπιλ της Ουκρανίας.

Πολλές εκρήξεις έχουν ακουστεί σύμφωνα με δημοσιογράφους και οι πρώτες φωτογραφίες δείχνουν καμμένα οχήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα. Κανάλι στο Telegram δείχνει ότι έχει χτυπηθεί και η γέφυρα Klitschko στο Κίεβο.

«Η Ουκρανία δέχεται επίθεση με πυραύλους, έχουμε πληροφορίες όσον αφορά πλήγματα σε πολλές πόλεις της χώρας μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, αναφέρει το Anadolu.

Kyiv Mayor Vitali Klitschko on Telegram: “Several explosions in the Shevchenko district, in the center of the capital.“ Reports of several loud explosions and photos now circulating on Telegram of black smoke rising over Kyiv. pic.twitter.com/nhJQYecRsY

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) October 10, 2022